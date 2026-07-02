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ЕК может объявить о запрете соцсетей для детей в сентябре, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
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06:38 02.07.2026 (обновлено: 06:39 02.07.2026)
ЕК может объявить о запрете соцсетей для детей в сентябре, пишут СМИ

Euractiv: ЕК может ввести запрет на использование соцсетей для детей в сентябре

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПодростки
Подростки - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейская комиссия может объявить о предложениях по запрету использования социальных сетей для детей в ЕС в сентябре.
  • Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, объявит об этом во время своего ежегодного обращения «О положении союза» в Страсбурге 16 сентября.
  • Правовая база для запрета пока не определена, и консультативная группа должна представить отчет по мерам защиты детей в интернете 13 июля.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европейская комиссия может объявить о предложениях для возможного запрета на использование социальных сетей для детей в ЕС в сентябре, сообщило издание Euractiv со ссылкой на несколько чиновников и дипломатов ЕС.
"Ожидается, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о предложениях ввести запрет в ЕС на пользование социальными сетями для детей во время своего ежегодного обращения "О положении союза " в Страсбурге 16 сентября", - говорится в сообщении издания.
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Чиновники ЕК уже предупредили правительства стран блока, что им следует ожидать в сентябре объявления от фон дер Ляйен по поводу инициативы. Как отметил неназванный представитель Еврокомиссии, правовая база для этого запрета пока не определена. По словам издания, консультативная группа, которая должна была проанализировать меры защиты детей в интернете, должна представить свой отчет 13 июля.
В последнее время все больше стран стремятся ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей. О подобных планах со стороны властей заявляли также в Дании, Испании, Греции, Турции, Франции и Великобритании. Агентство Блумберг передавало 18 февраля со ссылкой на правительственные документы, что Ирландия также рассматривает возможность ввести возрастные ограничения для пользователей соцсетей.
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