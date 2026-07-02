ЕК может объявить о запрете соцсетей для детей в сентябре, пишут СМИ

Чиновники ЕК уже предупредили правительства стран блока, что им следует ожидать в сентябре объявления от фон дер Ляйен по поводу инициативы. Как отметил неназванный представитель Еврокомиссии, правовая база для этого запрета пока не определена. По словам издания, консультативная группа, которая должна была проанализировать меры защиты детей в интернете, должна представить свой отчет 13 июля.

В последнее время все больше стран стремятся ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей. О подобных планах со стороны властей заявляли также в Дании, Испании, Греции, Турции, Франции и Великобритании. Агентство Блумберг передавало 18 февраля со ссылкой на правительственные документы, что Ирландия также рассматривает возможность ввести возрастные ограничения для пользователей соцсетей.