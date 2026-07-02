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Набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница рассказала о своей подготовке - РИА Новости, 02.07.2026
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14:22 02.07.2026 (обновлено: 16:59 02.07.2026)
Набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница рассказала о своей подготовке

Набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница из Москвы рассказала о своей подготовке

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВера Захарова, выпускница школы №1583 им. К. А. Керимова в Москве, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов
Вера Захарова, выпускница школы №1583 им. К. А. Керимова в Москве, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вера Захарова, выпускница школы №1583 им. К. А. Керимова в Москве, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вера Захарова из московской школы №1583 набрала 400 баллов на едином государственном экзамене.
  • Она начала подготовку к экзаменам в 10 классе при помощи школьных педагогов и самостоятельной работы.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вера Захарова из московской школы №1583, набравшая 400 баллов на едином государственном экзамене, рассказала РИА Новости, что начала подготовку к испытаниям в 10 классе, ей помогали школьные педагоги, также она готовилась самостоятельно.
«
"У нас очень хорошие педагоги в школе. По физике и информатике была очень качественная подготовка, по русскому и по математике тоже. Плюс я еще много решала сама, искала материалы в свободном доступе", - сказала выпускница.
Собеседница агентства отметила, что подготовку она начала в 10 классе, а в 11 классе перешла в усиленный режим.
"Я ходила тренировки по художественной гимнастике и остальное время уделяла подготовке к экзаменам", - подчеркнула она.
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