Набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница рассказала о своей подготовке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вера Захарова из московской школы №1583 набрала 400 баллов на едином государственном экзамене.
- Она начала подготовку к экзаменам в 10 классе при помощи школьных педагогов и самостоятельной работы.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вера Захарова из московской школы №1583, набравшая 400 баллов на едином государственном экзамене, рассказала РИА Новости, что начала подготовку к испытаниям в 10 классе, ей помогали школьные педагоги, также она готовилась самостоятельно.
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"У нас очень хорошие педагоги в школе. По физике и информатике была очень качественная подготовка, по русскому и по математике тоже. Плюс я еще много решала сама, искала материалы в свободном доступе", - сказала выпускница.
Собеседница агентства отметила, что подготовку она начала в 10 классе, а в 11 классе перешла в усиленный режим.
"Я ходила тренировки по художественной гимнастике и остальное время уделяла подготовке к экзаменам", - подчеркнула она.