Гимнаст Духно стал победителем в многоборье на чемпионате России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арсений Духно завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге.
- По итогам упражнений Духно набрал 84,065 балла, Савелий Съедин занял второе место с результатом 81,798 балла, Иван Куляк — третье место с результатом 80,932 балла.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Арсений Духно завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Калуге.
По итогам упражнений Духно набрал 84,065 балла. Второе место занял Савелий Съедин (81,798), тройку лучших замкнул Иван Куляк (80,932).
Чемпионат России завершится 6 июля.