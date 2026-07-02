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Гимнаст Духно стал победителем в многоборье на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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20:24 02.07.2026
Гимнаст Духно стал победителем в многоборье на чемпионате России

Духно одержал победу в многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике

© Спортивная гимнастика России/TelegramАрсений Духно на Кубке России по спортивной гимнастике в Сириусе
Арсений Духно на Кубке России по спортивной гимнастике в Сириусе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арсений Духно завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге.
  • По итогам упражнений Духно набрал 84,065 балла, Савелий Съедин занял второе место с результатом 81,798 балла, Иван Куляк — третье место с результатом 80,932 балла.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Арсений Духно завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Калуге.
По итогам упражнений Духно набрал 84,065 балла. Второе место занял Савелий Съедин (81,798), тройку лучших замкнул Иван Куляк (80,932).
Чемпионат России завершится 6 июля.
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