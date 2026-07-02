Краткий пересказ от РИА ИИ Двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя спас двух тонувших в Каспийском море детей.

Пятнадцатую премию имени Тиграна Кеосаяна получит Платон Шеин за спасение двух детей в Дербенте.

Платон занимается дзюдо семь лет и в нужный момент смог сориентироваться и помочь тонущим детям.

МАХАЧКАЛА, 2 июл - РИА Новости. Двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей, с семи лет занимается дзюдо, в обычной жизни он – спокойный ребенок, но в нужный момент смог сориентироваться, рассказал РИА Новости его тренер Александр Кузнецов.

В четверг главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что пятнадцатую премию имени Тиграна Кеосаяна получит 12-летний Платон Шеин, который спас двух тонущих детей в Дербенте.

По словам Кузнецова, в момент происшествия воспитанники ставропольского клуба дзюдо и самбо, которые прибыли в Дербент на спортивные сборы, отдыхали на пляже между тренировками.

"Вся команда была на пляже. Платон подхватил тонувших детей, держал на поверхности, чтобы они не нахлебались – у них даже кричать не было сил. Держал их над водой, и мы, взрослые, уже побежали забрать детей. Он занимается дзюдо семь лет, обыкновенный спокойный парень, но в нужный момент сориентировался", - рассказал Кузнецов.