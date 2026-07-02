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Эксперт заявил, что судья правильно назначил пенальти в ворота Сенегала - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
14:39 02.07.2026
Эксперт заявил, что судья правильно назначил пенальти в ворота Сенегала

Судья Федотов о пенальти в ворота сенегальцев на ЧМ: арбитр все сделал правильно

© REUTERS / Troy WayrynenЭпизод матча ЧМ-2026 Бельгия - Сенегал
Эпизод матча ЧМ-2026 Бельгия - Сенегал - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Troy Wayrynen
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что главный арбитр встречи принял верное решение, назначив пенальти в ворота сборной Сенегала в матче чемпионата мира по футболу с командой Бельгии.
  • Пенальти был назначен на пятой компенсированной ко второму экстра-тайму минуте, его реализовал полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс.
  • Федотов отметил, что арбитр правильно назначил 11-метровый удар после вмешательства VAR, так как защитник не успел сыграть в мяч и подбил ногу игрока атаки.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что момент с назначением пенальти в ворота сборной Сенегала в матче чемпионата мира по футболу с командой Бельгии был сложным, но главный арбитр встречи принял верное решение.
В среду сборная Сенегала проиграла команде Бельгии в дополнительное время со счетом 2:3. До 86-й минуты сенегальцы вели 2:0. Автором победного гола стал полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс, который реализовал пенальти на пятой компенсированной ко второму экстра-тайму минуте. После матча главный тренер сенегальцев Пап Тьяв раскритиковал решение гондурасского арбитра Саида Мартинеса.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 23:00
Закончен (ДВ)
Бельгия
3 : 2
Сенегал
86‎’‎ • Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
89‎’‎ • Юри Тилеманс
(Леандро Троссард)
120‎’‎ • Юри Тилеманс
24‎’‎ • Абиб Диарра
51‎’‎ • Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
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"Интересный момент в игре с Сенегалом, где был назначен 11‑метровый удар. Этот эпизод сложный: идет 120‑я минута, и принимать такое серьезное решение непросто. Наверное, арбитр поэтому и смотрел так долго этот эпизод - искал стопроцентное доказательство. И оно есть: защитник не успел сыграть в мяч, подбил ногу игрока атаки, который двигался правильно, в правильном направлении к мячу. Это не тот момент, когда игрок выставляет ногу в сторону, пытаясь найти контакт, - тут произошел контакт из‑за неосторожных действий со стороны защитника. Арбитр правильно назначил 11‑метровый удар. Сенегал попытался что‑то исполнить в виде ухода с поля, но тут уже будут применены санкции к команде. А со стороны арбитра все было сделано правильно после вмешательства VAR", - сказал Федотов.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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