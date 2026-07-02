Эксперт заявил, что судья правильно назначил пенальти в ворота Сенегала

"Интересный момент в игре с Сенегалом, где был назначен 11‑метровый удар. Этот эпизод сложный: идет 120‑я минута, и принимать такое серьезное решение непросто. Наверное, арбитр поэтому и смотрел так долго этот эпизод - искал стопроцентное доказательство. И оно есть: защитник не успел сыграть в мяч, подбил ногу игрока атаки, который двигался правильно, в правильном направлении к мячу. Это не тот момент, когда игрок выставляет ногу в сторону, пытаясь найти контакт, - тут произошел контакт из‑за неосторожных действий со стороны защитника. Арбитр правильно назначил 11‑метровый удар. Сенегал попытался что‑то исполнить в виде ухода с поля, но тут уже будут применены санкции к команде. А со стороны арбитра все было сделано правильно после вмешательства VAR", - сказал Федотов.