Бой чемпиона мира по версии WBA отменили в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поединок Мурата Гассиева против Тони Йока, который должен был пройти в Москве 11 июля, отменили.
- Тони Йока получил травму спины и не выйдет на бой с Муратом Гассиевым.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поединок чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева против олимпийского чемпиона 2016 года француза Тони Йока отменен, сообщил в соцсети X журналист Дэн Рафаэль.
"По информации источника, Тони Йока получил травму спины и не выйдет на бой с обладателем титула WBA в тяжелом весе Муратом Гассиевым. Пока неизвестно, будет перенос или новый соперник", - написал Рафаэль.
Гассиеву 32 года. На профессиональном ринге он одержал 33 победы (26 - нокаутом) при двух поражениях. В декабре на турнире IBA.PRO 13 в Дубае Гассиев досрочно победил болгарина Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA World, став регулярным чемпионом по версии организации. 26 июня экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от чемпионских титулов, после чего Гассиев стал полноценным чемпионом мира.