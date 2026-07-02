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Бой чемпиона мира по версии WBA отменили в Москве - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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22:50 02.07.2026
Бой чемпиона мира по версии WBA отменили в Москве

Бой чемпиона мира по версии WBA Гассиева против Йока отменили в Москве

© Пресс-служба Федерации бокса РоссииМурат Гассиев
Мурат Гассиев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Пресс-служба Федерации бокса России
Мурат Гассиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поединок Мурата Гассиева против Тони Йока, который должен был пройти в Москве 11 июля, отменили.
  • Тони Йока получил травму спины и не выйдет на бой с Муратом Гассиевым.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поединок чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева против олимпийского чемпиона 2016 года француза Тони Йока отменен, сообщил в соцсети X журналист Дэн Рафаэль.
Бой должен был пройти в Москве 11 июля в рамках турнира IBA.PRO.
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"По информации источника, Тони Йока получил травму спины и не выйдет на бой с обладателем титула WBA в тяжелом весе Муратом Гассиевым. Пока неизвестно, будет перенос или новый соперник", - написал Рафаэль.
Гассиеву 32 года. На профессиональном ринге он одержал 33 победы (26 - нокаутом) при двух поражениях. В декабре на турнире IBA.PRO 13 в Дубае Гассиев досрочно победил болгарина Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA World, став регулярным чемпионом по версии организации. 26 июня экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от чемпионских титулов, после чего Гассиев стал полноценным чемпионом мира.
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