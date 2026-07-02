Бой чемпиона мира по версии WBA отменили в Москве

"По информации источника, Тони Йока получил травму спины и не выйдет на бой с обладателем титула WBA в тяжелом весе Муратом Гассиевым. Пока неизвестно, будет перенос или новый соперник", - написал Рафаэль.

Гассиеву 32 года. На профессиональном ринге он одержал 33 победы (26 - нокаутом) при двух поражениях. В декабре на турнире IBA.PRO 13 в Дубае Гассиев досрочно победил болгарина Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA World, став регулярным чемпионом по версии организации. 26 июня экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от чемпионских титулов, после чего Гассиев стал полноценным чемпионом мира.