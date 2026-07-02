Чебоксары примут чемпионат России по летнему биатлону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Чебоксарах.
- Соревнования запланированы на период с 16 по 20 сентября и будут включать гонки на 20 и 15 км, спринты на 10 и 7,5 км, эстафеты 4x7,5 км и 4x6 км, а также две официальные тренировки.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Чебоксарах, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Соревнования пройдут с 16 по 20 сентября. В программу войдут гонки на 20 и 15 км, спринты на 10 и 7,5 км, эстафеты 4x7,5 км и 4x6 км, а также две официальные тренировки.
В 2025 году чемпионат России по летнему биатлону прошел в городе Чайковский (Пермский край).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Милане.