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Чебоксары примут чемпионат России по летнему биатлону - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Биатлон
 
14:36 02.07.2026
Чебоксары примут чемпионат России по летнему биатлону

Чебоксары примут чемпионат России по летнему биатлону в сентябре

© РИА Новости / Андрей Аносов/СБР | Перейти в медиабанкБиатлонист на дистанции спринта
Биатлонист на дистанции спринта - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Андрей Аносов/СБР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Чебоксарах.
  • Соревнования запланированы на период с 16 по 20 сентября и будут включать гонки на 20 и 15 км, спринты на 10 и 7,5 км, эстафеты 4x7,5 км и 4x6 км, а также две официальные тренировки.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Чебоксарах, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Соревнования пройдут с 16 по 20 сентября. В программу войдут гонки на 20 и 15 км, спринты на 10 и 7,5 км, эстафеты 4x7,5 км и 4x6 км, а также две официальные тренировки.
В 2025 году чемпионат России по летнему биатлону прошел в городе Чайковский (Пермский край).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Милане.
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