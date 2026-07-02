Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что Эстония признала себя пособником нацистского режима, выразив готовность помогать Украине.
- По словам депутата, советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл предложил помощь в координации атак по Санкт-Петербургу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Эстония готовностью помогать Украине с атаками на Санкт-Петербург признала себя пособником нацистского режима, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее российские пранкеры Вован и Лексус сообщали, что советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл в беседе с ними предложил помощь киевскому режиму с координацией атак по Санкт-Петербургу.
"Эстония по сути признала себя пособником нацистского киевского режима. Готовность помогать преступному режиму в атаках на Россию показывает как Эстония из кожи вон лезет, лишь бы уколоть нашу страну побольнее", - сказал Белик.
По его словам, суть немецкого фашизма и украинского нацизма одинаковая.