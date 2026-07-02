Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что Эстония признала себя пособником нацистского режима, выразив готовность помогать Украине.

По словам депутата, советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл предложил помощь в координации атак по Санкт-Петербургу.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Эстония готовностью помогать Украине с атаками на Санкт-Петербург признала себя пособником нацистского режима, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус сообщали, что советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл в беседе с ними предложил помощь киевскому режиму с координацией атак по Санкт-Петербургу.

"Эстония по сути признала себя пособником нацистского киевского режима. Готовность помогать преступному режиму в атаках на Россию показывает как Эстония из кожи вон лезет, лишь бы уколоть нашу страну побольнее", - сказал Белик.