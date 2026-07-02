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Баста стал самым популярным артистом в первом полугодии 2026 года - РИА Новости, 02.07.2026
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Шоубиз
 
12:36 02.07.2026
Баста стал самым популярным артистом в первом полугодии 2026 года

РИА Новости: Баста стал самым популярным артистом в первом полугодии 2026 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВасилий Вакуленко
Василий Вакуленко - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Василий Вакуленко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самыми популярными артистами первого полугодия 2026 года стали Баста, Jakone, Artik & Asti, Zivert и «Король и Шут».
  • Самым популярным треком первой половины 2026 года стал сингл «Худи» от Джигана, Artik & Asti, Niletto.
  • В первом полугодии 2026 года среди жанров лидировали поп, рэп, танцевальная музыка, электроника и рок, при этом россияне стали в два раза чаще слушать блюз.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Самыми популярными артистами первого полугодия 2026 года стали Баста, Jakone, Artik & Asti, Zivert и "Король и Шут", следует из результатов исследования сервиса "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.
"КИОН Музыка" подвела итоги первого полугодия, проанализировав прослушивания контента.
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"Топ-10 артистов с наибольшим числом прослушиваний треков по итогам первого полугодия 2026 года: Баста, Jakone, Artik & Asti, Zivert, "Король и Шут", Тайпан, Артем Тото, Михаил Круг, Guf, "Руки Вверх!", - говорится в сообщении.
Как выяснили аналитики, самым популярным треком первой половины 2026 года стал сингл "Худи" от Джигана, Artik & Asti, Niletto, на втором мечте - "Базовый минимум" от Sabi и Mia Boyka, а на третьей строчке - "Жиганская" от Jakone и Kiliana. Следом расположились "Банк" - Icegergert, Zivert, "Сыпь, гармоника!" - СДП, "Баяноммай" - Артем Тото, "Ворона" - Кэнни, МС Дымка, "Феникс" - Bearwolf, "Мальборо" - Sayan, "Тону" - Hollyflame.
Кроме того, самыми популярными жанрами исследуемого периода сиали поп, рэп, танцевальная музыка, электроника и рок. Примечательно, что по итогам первого полугодия россияне стали в два раза чаще слушать блюз.
"По объему включений треков на одного пользователя в лидерах Камчатский край. Серебро - у Якутии, а бронза досталась Свердловской области. Ленинградская область на четвертом месте. Замыкает топ-5 Новосибирская область", - заключается в сообщении.
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