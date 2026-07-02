Баста стал самым популярным артистом в первом полугодии 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Самыми популярными артистами первого полугодия 2026 года стали Баста, Jakone, Artik & Asti, Zivert и «Король и Шут».

Самым популярным треком первой половины 2026 года стал сингл «Худи» от Джигана, Artik & Asti, Niletto.

В первом полугодии 2026 года среди жанров лидировали поп, рэп, танцевальная музыка, электроника и рок, при этом россияне стали в два раза чаще слушать блюз.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Самыми популярными артистами первого полугодия 2026 года стали Баста, Jakone, Artik & Asti, Zivert и "Король и Шут", следует из результатов исследования сервиса "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.

"КИОН Музыка" подвела итоги первого полугодия, проанализировав прослушивания контента.

"Топ-10 артистов с наибольшим числом прослушиваний треков по итогам первого полугодия 2026 года: Баста , Jakone, Artik & Asti, Zivert, " Король и Шут ", Тайпан, Артем Тото, Михаил Круг, Guf, "Руки Вверх!", - говорится в сообщении.

Как выяснили аналитики, самым популярным треком первой половины 2026 года стал сингл "Худи" от Джигана, Artik & Asti, Niletto, на втором мечте - "Базовый минимум" от Sabi и Mia Boyka, а на третьей строчке - "Жиганская" от Jakone и Kiliana. Следом расположились "Банк" - Icegergert, Zivert, "Сыпь, гармоника!" - СДП, "Баяноммай" - Артем Тото, "Ворона" - Кэнни, МС Дымка, "Феникс" - Bearwolf, "Мальборо" - Sayan, "Тону" - Hollyflame.

Кроме того, самыми популярными жанрами исследуемого периода сиали поп, рэп, танцевальная музыка, электроника и рок. Примечательно, что по итогам первого полугодия россияне стали в два раза чаще слушать блюз.