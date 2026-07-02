"Бостон" согласился обменять в "Филадельфию" Джейлена Брауна

Джордж выступал до этого за "Индиану Пэйсерс", "Оклахому-Сити Тандер" и "Лос-Анджелес Клипперс", девять раз принимал участие в Матче звезд. Со сборной США стал олимпийским чемпионом 2016 года. В прошлом сезоне он в среднем набирал 17,3 очка, 5,3 подбора и 3,6 передачи за игру.