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"Бостон" согласился обменять в "Филадельфию" Джейлена Брауна - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Баскетбол
 
01:58 02.07.2026
"Бостон" согласился обменять в "Филадельфию" Джейлена Брауна

"Бостон" согласился обменять в "Филадельфию" чемпиона НБА Брауна

© Фото : twitterДжейлен Браун
Джейлен Браун - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : twitter
Джейлен Браун. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Бостон Селтикс» согласился обменять Джейлена Брауна в «Филадельфию Севенти Сиксерс».
  • В результате обмена «Бостон» получит Пола Джорджа и по два пика первого и второго раундов драфта.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс" согласился обменять Джейлена Брауна в "Филадельфию Севенти Сиксерс", сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания в соцсети X.
По информации источника, в результате обмена "Бостон" получит за 29-летнего разыгрывающего 36-летнего форварда Пола Джорджа и по два пика первого и второго раундов драфта.
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Браун был выбран "Бостоном" под третьим номером на драфте 2016 года и с тех пор представлял команду, став с ней чемпионом НБА в 2024 году. Его также признали самым ценным игроком того финала, пять раз он принимал участие в Матче звезд НБА. В прошедшем сезоне Браун в среднем набирал 28,7 очка, совершал 6,9 подборов и отдавал 5,1 передачи за матч.
Джордж выступал до этого за "Индиану Пэйсерс", "Оклахому-Сити Тандер" и "Лос-Анджелес Клипперс", девять раз принимал участие в Матче звезд. Со сборной США стал олимпийским чемпионом 2016 года. В прошлом сезоне он в среднем набирал 17,3 очка, 5,3 подбора и 3,6 передачи за игру.
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