Краткий пересказ от РИА ИИ
- Леонид Слуцкий прокомментировал планы ЕС отменить пошлины на 80% армянского экспорта в страны союза.
- Руководству Армении стоит осознать, что сыр в "европейской мышеловке" бесплатным не будет, заявил он.
- Слуцкий считает, что торговые преференции могут стать платой за создание антироссийского плацдарма и предупреждал о негативных последствиях для армянского народа.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Руководству Армении стоит осознать, что сыр в "европейской мышеловке" бесплатным не будет, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя планы ЕС отменить пошлины на 80% армянского экспорта в страны союза.
В четверг председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Ереване, что ЕС планирует отменить пошлины на 80% армянского экспорта в страны союза. По ее мнению, этот механизм откроет двери в Европу для почти 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, овощей, фруктов и органических продуктов, а также 90% экспорта алкогольных и неалкогольных напитков.
"Сейчас тот момент истины, когда армянскому руководству стоит реально осознавать: сыр в европейской мышеловке бесплатным не будет", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, торговые преференции - будущая плата за внедрение украинского опыта по созданию антироссийского плацдарма на территории страны. Он добавил, что негативные последствия такого шага в первую очередь ощутит на себе армянский народ.
"И "усидеть на двух стульях" не получится. Об этом тоже говорилось не раз. Либо членство Еревана в ЕАЭС с сохранением связей и кооперации с Россией и остальными членами Союза, либо европейская интеграция, а значит фактический отказ от суверенитета и установление протектората Брюсселя... И это уже не "внедрение опыта", это повторение фатальных ошибок по передаче государства под внешнее управление", - заключил Слуцкий.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в начале июня, что Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз, пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь - России.