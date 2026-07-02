Краткий пересказ от РИА ИИ Леонид Слуцкий прокомментировал планы ЕС отменить пошлины на 80% армянского экспорта в страны союза.

Руководству Армении стоит осознать, что сыр в "европейской мышеловке" бесплатным не будет, заявил он.

Слуцкий считает, что торговые преференции могут стать платой за создание антироссийского плацдарма и предупреждал о негативных последствиях для армянского народа.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Руководству Армении стоит осознать, что сыр в "европейской мышеловке" бесплатным не будет, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя планы ЕС отменить пошлины на 80% армянского экспорта в страны союза.

В четверг председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Ереване , что ЕС планирует отменить пошлины на 80% армянского экспорта в страны союза. По ее мнению, этот механизм откроет двери в Европу для почти 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, овощей, фруктов и органических продуктов, а также 90% экспорта алкогольных и неалкогольных напитков.

"Сейчас тот момент истины, когда армянскому руководству стоит реально осознавать: сыр в европейской мышеловке бесплатным не будет", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале

По мнению парламентария, торговые преференции - будущая плата за внедрение украинского опыта по созданию антироссийского плацдарма на территории страны. Он добавил, что негативные последствия такого шага в первую очередь ощутит на себе армянский народ.

"И "усидеть на двух стульях" не получится. Об этом тоже говорилось не раз. Либо членство Еревана в ЕАЭС с сохранением связей и кооперации с Россией и остальными членами Союза, либо европейская интеграция, а значит фактический отказ от суверенитета и установление протектората Брюсселя... И это уже не "внедрение опыта", это повторение фатальных ошибок по передаче государства под внешнее управление", - заключил Слуцкий.