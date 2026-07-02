ЕС захотел освободить большую часть армянского экспорта от пошлин

Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС планирует освободить от пошлин 80% армянского экспорта в Европейский союз.

Благодаря этому механизму продукция Армении сможет попасть на единый 450-миллионный рынок ЕС.

В середине июля в Армению приедут эксперты Евросоюза для работы с производителями, предприятиями и экспортерами.

ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. ЕС планирует освободить от пошлин 80% армянского экспорта в Европейский союз, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем так называемые автономные торговые механизмы. Это означает либерализацию примерно 80% армянского экспорта в Европейский союз. Это значит, что 80% вашей торговли с нами будет беспошлинной", - заявила глава Еврокомиссии в ходе брифинга в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Она считает, что благодаря этому можно перенаправить продукцию, которая в настоящее время сильно зависит от российского рынка, на единый 450-миллионный рынок ЕС.

"Этот механизм откроет двери в Европу для почти 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, овощей, фруктов и органических продуктов, а также более 90% вашего экспорта напитков и спиртных напитков", - заявила фон дер Ляйен.