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ЕС захотел освободить большую часть армянского экспорта от пошлин - РИА Новости, 02.07.2026
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13:24 02.07.2026 (обновлено: 13:33 02.07.2026)
ЕС захотел освободить большую часть армянского экспорта от пошлин

Фон дер Ляйен: ЕС хочет освободить от пошлин 80% армянского экспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа овощей и фруктов
Продажа овощей и фруктов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС планирует освободить от пошлин 80% армянского экспорта в Европейский союз.
  • Благодаря этому механизму продукция Армении сможет попасть на единый 450-миллионный рынок ЕС.
  • В середине июля в Армению приедут эксперты Евросоюза для работы с производителями, предприятиями и экспортерами.
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. ЕС планирует освободить от пошлин 80% армянского экспорта в Европейский союз, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы предлагаем так называемые автономные торговые механизмы. Это означает либерализацию примерно 80% армянского экспорта в Европейский союз. Это значит, что 80% вашей торговли с нами будет беспошлинной", - заявила глава Еврокомиссии в ходе брифинга в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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Она считает, что благодаря этому можно перенаправить продукцию, которая в настоящее время сильно зависит от российского рынка, на единый 450-миллионный рынок ЕС.
"Этот механизм откроет двери в Европу для почти 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, овощей, фруктов и органических продуктов, а также более 90% вашего экспорта напитков и спиртных напитков", - заявила фон дер Ляйен.
Она сообщила, что в середине июля в Армению приедут эксперты Евросоюза для непосредственной работы с производителями, предприятиями и экспортерами, чтобы помочь им "воспользоваться всеми возможностями, которые может предложить преференциальное партнерство с ЕС".
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