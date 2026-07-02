Шестая ракетка мира Анисимова вышла в третий круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аманда Анисимова обыграла Софию Кенин во втором раунде Уимблдона.
- В третьем круге турнира Анисимова сыграет с Мэдисон Киз.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шестая ракетка мира американка Аманда Анисимова обыграла соотечественницу Софию Кенин во втором раунде Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Wimbledon WTA
02 июля 2026 • начало в 17:10
Завершен
Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (10:3) в пользу посеянной под шестым номером Анисимовой. Кенин идет 105-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 2 часа 3 минуты.
В третьем круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Анисимова сыграет с американкой Мэдисон Киз (26-й номер посева).