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Шестая ракетка мира Анисимова вышла в третий круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Теннис
 
19:17 02.07.2026
Шестая ракетка мира Анисимова вышла в третий круг Уимблдона

Шестая ракетка мира американка Анисимова вышла в третий круг Уимблдона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАманда Анисимова
Аманда Анисимова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Аманда Анисимова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аманда Анисимова обыграла Софию Кенин во втором раунде Уимблдона.
  • В третьем круге турнира Анисимова сыграет с Мэдисон Киз.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шестая ракетка мира американка Аманда Анисимова обыграла соотечественницу Софию Кенин во втором раунде Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
02 июля 2026 • начало в 17:10
Завершен
Аманда Анисимова
2 : 16:24:67:6
София Кенин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (10:3) в пользу посеянной под шестым номером Анисимовой. Кенин идет 105-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 2 часа 3 минуты.
В третьем круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Анисимова сыграет с американкой Мэдисон Киз (26-й номер посева).
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