Аленичев заявил, что отклонил несколько предложений по работе тренером

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Аленичев отказался от нескольких предложений по работе.

Последним клубом Аленичева в качестве тренера является красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев в разговоре с РИА Новости заявил, что отказался от нескольких предложений по работе.

Последним клубом Аленичева в качестве тренера является красноярский "Енисей", который он покинул в 2019 году. Осенью 2025 года специалист заявлял РИА Новости, что не готов работать в футбольных клубах Первой лиги без амбициозных задач.

"Предложения были, но не заинтересовали. Их было около трех", - сказал Аленичев.