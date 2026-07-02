Аленичев заявил, что отклонил несколько предложений по работе тренером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Аленичев отказался от нескольких предложений по работе.
- Последним клубом Аленичева в качестве тренера является красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев в разговоре с РИА Новости заявил, что отказался от нескольких предложений по работе.
Последним клубом Аленичева в качестве тренера является красноярский "Енисей", который он покинул в 2019 году. Осенью 2025 года специалист заявлял РИА Новости, что не готов работать в футбольных клубах Первой лиги без амбициозных задач.
"Предложения были, но не заинтересовали. Их было около трех", - сказал Аленичев.
Аленичев занимал пост главного тренера московского "Спартака" с 2015 по 2016 год. Он покинул команду в начале сезона-2016/17, который завершился первым с 2001 года чемпионством "красно-белых". В качестве футболиста он стал четырехкратным чемпионом России в составе "Спартака", а также победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА с португальским "Порту".