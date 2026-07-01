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Лучший тренер чемпионата Франции 2022 года возглавил "Марсель" - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
15:17 01.07.2026
Лучший тренер чемпионата Франции 2022 года возглавил "Марсель"

Лучший тренер чемпионата Франции 2022 года Женезьо возглавил "Марсель"

© Фото : Пресс-служба ФК "Ренн"Тренер клуба "Ренн" Бруно Женезьо
Тренер клуба Ренн Бруно Женезьо - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Ренн"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Француз Брюно Женезьо возглавил футбольный клуб «Марсель».
  • Хабиб Бея покинул клуб, при нем «Марсель» завершил сезон на пятом месте в Лиге 1.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Француз Брюно Женезьо возглавил "Марсель", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок соглашения со специалистом не раскрывается. В должности он сменил Хабиба Бея, который покинул клуб во вторник. При Бее "Марсель" завершил сезон на пятом месте в Лиге 1.
Женезьо 59 лет. Он также возглавлял "Лион", китайский "Бэйцзин Гоань" и "Ренн", с которым занял четвертое место в сезоне-2021/22 и в том же году был признан лучшим тренером Лиги 1.
Последним местом работы специалиста стал "Лилль", которым он руководил с 2024 по 2026 год. По итогам минувшего сезона команда заняла третье место в чемпионате Франции.
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