Краткий пересказ от РИА ИИ Француз Брюно Женезьо возглавил футбольный клуб «Марсель».

Хабиб Бея покинул клуб, при нем «Марсель» завершил сезон на пятом месте в Лиге 1.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Француз Брюно Женезьо возглавил "Марсель", сообщается на сайте футбольного клуба.

Срок соглашения со специалистом не раскрывается. В должности он сменил Хабиба Бея, который покинул клуб во вторник. При Бее "Марсель" завершил сезон на пятом месте в Лиге 1.

Женезьо 59 лет. Он также возглавлял "Лион", китайский "Бэйцзин Гоань" и "Ренн", с которым занял четвертое место в сезоне-2021/22 и в том же году был признан лучшим тренером Лиги 1.