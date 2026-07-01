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Мендель набросилась на Зеленского из-за случившегося на Украине - РИА Новости, 01.07.2026
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09:21 01.07.2026
Мендель набросилась на Зеленского из-за случившегося на Украине

Мендель обвинила Зеленского в ответственности за жестокую мобилизацию на Украине

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине разгорелся скандал, связанный с мобилизацией отца-одиночки, чья пятилетняя дочь осталась без единственного опекуна.
  • Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в ответственности за жестокие действия сотрудников военкоматов.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский несет ответственность за бесчинства сотрудников призывных органов на Украине, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
Так она отреагировала на резонансный инцидент в Кривом Роге с мобилизацией отца-одиночки, когда его пятилетняя дочь была в детском саду, из-за чего девочка осталась без единственного опекуна.
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"На Украине разгорелся очередной скандал, связанный с жестокой и отвратительной мобилизацией. Это уже привлекло внимание депутатов. <…> Государство превратилось в уродливое чудовище, уничтожающего собственных граждан. Позор тебе, Зеленский!" — написала она в соцсети X.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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