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Названы дружественные страны, которые заместили европейское вино в России - РИА Новости, 01.07.2026
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04:26 01.07.2026 (обновлено: 07:11 01.07.2026)
Названы дружественные страны, которые заместили европейское вино в России

ЮАР, Сербия, Грузия, Китай и Бразилия поставляют в Россию качественное вино

© Fotolia / peterzaydaБар алкогольных напитков
Бар алкогольных напитков - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Fotolia / peterzayda
Бар алкогольных напитков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЮАР, Сербия, Грузия, Китай и Бразилия поставляют в Россию качественное вино и заняли место, освободившееся от импорта европейской продукции, рассказали в Ассоциации виноградарей и виноделов России.
  • Грузия является одним из ключевых поставщиков вина в Россию и обладает богатой винной историей, особый интерес представляют традиционные кахетинские вина и современные сухие вина международного стиля.
МОСКВА, 1 июл РИА Новости. ЮАР, Сербия, Грузия, Китай и Бразилия поставляют в Россию качественное вино и заняли место, освободившееся от импорта европейской продукции, рассказали РИА Новости в АВВР.
"Среди дружественных стран, способных предложить качественные и интересные вина, стоит отметить ЮАР, Сербию, Грузию, Китай и Бразилию", — сообщили там.
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В ассоциации отметили, что ЮАР — один из наиболее перспективных источников качественных вин с устоявшимися традициями виноделия и хорошим соотношением цены и качества.
В то же время автохтонные сорта и современное виноделие Сербии позволяют создавать вина европейского уровня, при этом пока малознакомые российскому потребителю, добавили собеседники агентства. Российские импортеры уже увеличивают поставки из этих двух стран.
Грузия недавно стала одним из ключевых поставщиков вина в Россию. У закавказского государства богатая история в этой отрасли.
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"Особый интерес представляют как традиционные кахетинские вина, так и современные сухие вина международного стиля. Сорта: белые — Мцване, Киси, Ркацители; красные — Саперави, Александроули", — советуют виноделы.
Китай активно развивает винодельческую отрасль, особенно в регионах Нинся и Шаньдун, где работают хозяйства мирового класса, заявили в АВВР.
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"Бразилия, прежде всего регион Серра-Гауша, известна не только игристыми, но и все более интересными тихими винами. К тому же страна имеет любопытный опыт виноградарства, о котором интересно знать", — добавили там.
В ассоциации также уточнили, что речь идет скорее о расширении географии поставок, чем о замещении, поскольку вино невозможно заменить по принципу одного товара другим. У каждой винодельческой страны индивидуальный стиль, свои сорта винограда, климат и культурная традиция.
"Российский рынок не останется без достойного выбора: вместо привычной концентрации на Европе потребители получат возможность открыть для себя новые винные регионы мира", — заключили эксперты.
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