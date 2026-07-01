"Сейчас, к сожалению, время цинизма, высокомерия, подлости и лжи. И удивляться ничему не приходится, тем более выпадам таких "могучих" стран, как Литва, Латвия и Эстония. Эти "могучие" страны могут только тявкать, словно Моська на слона, и подтявкивать, когда им позволяют их хозяева. В данном случае им позволили, вот они это и делают", - сказал Васильев.

"И сразу хочется спросить: а в Литве не хотят задать вопросы по Израилю? Я что-то не слышал, что они спешат обвинить в геноциде Израиль, который откровенно убивает людей десятками. И стирает с лица земли целые города. Я по отношению к Израилю такого вяканья не слышал. И где же их последовательность? Такая избирательная политика как раз и обличает страны, подобные Литве. Она отрабатывает свой кусок хлеба, который им дают хозяева. Но за него в Литве должны подвизгивать против нас. Что они и делают", - подчеркнул собеседник агентства.