Рейтинг@Mail.ru
Васильев заявил, что Литва может только тявкать на российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:33 01.07.2026 (обновлено: 17:35 01.07.2026)
Васильев заявил, что Литва может только тявкать на российских спортсменов

Васильев: реакция Литвы на допуск фигуристов из РФ политически мотивирована

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Дмитрий Васильев . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Васильев считает заявление Федерации фигурного катания Литвы против допуска российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям политически мотивированным.
  • Федерация фигурного катания Литвы высказала несогласие с решением Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
  • Дмитрий Васильев выразил недовольство избирательностью позиции Литвы и отметил, что страна действует в соответствии с указаниями своих «хозяев».
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что считает заявление Федерации фигурного катания Литвы против допуска российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям политически мотивированным.
Федерация фигурного катания Литвы ранее высказала несогласие с решением Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Санкции против россиян и белорусов были введены ISU в 2022 году вскоре после начала СВО.
«
"Сейчас, к сожалению, время цинизма, высокомерия, подлости и лжи. И удивляться ничему не приходится, тем более выпадам таких "могучих" стран, как Литва, Латвия и Эстония. Эти "могучие" страны могут только тявкать, словно Моська на слона, и подтявкивать, когда им позволяют их хозяева. В данном случае им позволили, вот они это и делают", - сказал Васильев.
"И сразу хочется спросить: а в Литве не хотят задать вопросы по Израилю? Я что-то не слышал, что они спешат обвинить в геноциде Израиль, который откровенно убивает людей десятками. И стирает с лица земли целые города. Я по отношению к Израилю такого вяканья не слышал. И где же их последовательность? Такая избирательная политика как раз и обличает страны, подобные Литве. Она отрабатывает свой кусок хлеба, который им дают хозяева. Но за него в Литве должны подвизгивать против нас. Что они и делают", - подчеркнул собеседник агентства.
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
"Воюем с этим миром": Валуев назвал издевательским допуск ISU без флага
30 июня, 13:10
 
Фигурное катаниеСпортЛитваИзраильЛатвияМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    ДР Конго
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Бельгия
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    США
    Босния и Герцеговина
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    Эквадор
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Б. в. д. Зандсхюлп
    64637
    06366
  • Теннис
    Завершен
    D. M. Aguilar
    Д. Медведев
    6352
    3676
  • Теннис
    Завершен
    Д. Парри
    А. Калинская
    466
    637
  • Теннис
    Завершен
    Б. Крейчикова
    М. Андреева
    476
    654
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    L. Tararudee
    77
    55
  • Футбол
    02.07 22:00
    Испания
    Австрия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала