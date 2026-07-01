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"Объявление войны". Выходка Зеленского вызвала переполох в ФРГ - РИА Новости, 01.07.2026
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16:33 01.07.2026 (обновлено: 17:07 01.07.2026)
"Объявление войны". Выходка Зеленского вызвала переполох в ФРГ

JW: Зеленский бросил вызов Польше решением создать пантеон "героев" Украины

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт между Варшавой и Киевом начался из-за чествования лидеров УПА* и продолжает усугубляться.
  • Глава киевского режима объявил о внесении в Верховную раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне и спровоцировал дипломатический скандал рядом своих действий.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский бросил вызов Польше, решив создать так называемый пантеон “героев” Украины, пишет Junge Welt.
"Это было равносильно объявлению войны не только ненавистной Киеву России, язык которой, как ни стараются, невозможно вытеснить из повседневной жизни <…>, но и Польше, которая находится по другую сторону границы", — говорится в публикации.
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Как пишет издание, конфликт Варшавы и Киева, который начался из-за чествования лидеров УПА*, только усугубляется. Как отметил автор материала, даже в широких слоях общества польско-украинские отношения начинают ухудшаться.
В конце июня глава киевского режима объявил о внесении в Верховную раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, "сражавшиеся за Украину в разные эпохи". До этого он спровоцировал дипломатический скандал, приняв участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея и присвоив наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север", что возмутило Варшаву.
Так, президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика польского лидера может плохо для него закончиться.
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* Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
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