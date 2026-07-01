"Объявление войны". Выходка Зеленского вызвала переполох в ФРГ

Как пишет издание, конфликт Варшавы и Киева, который начался из-за чествования лидеров УПА*, только усугубляется. Как отметил автор материала, даже в широких слоях общества польско-украинские отношения начинают ухудшаться.

В конце июня глава киевского режима объявил о внесении в Верховную раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, "сражавшиеся за Украину в разные эпохи". До этого он спровоцировал дипломатический скандал, приняв участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея и присвоив наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север", что возмутило Варшаву.