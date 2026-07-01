Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конфликт между Варшавой и Киевом начался из-за чествования лидеров УПА* и продолжает усугубляться.
- Глава киевского режима объявил о внесении в Верховную раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне и спровоцировал дипломатический скандал рядом своих действий.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский бросил вызов Польше, решив создать так называемый пантеон “героев” Украины, пишет Junge Welt.
Как пишет издание, конфликт Варшавы и Киева, который начался из-за чествования лидеров УПА*, только усугубляется. Как отметил автор материала, даже в широких слоях общества польско-украинские отношения начинают ухудшаться.
В конце июня глава киевского режима объявил о внесении в Верховную раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, "сражавшиеся за Украину в разные эпохи". До этого он спровоцировал дипломатический скандал, приняв участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея и присвоив наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север", что возмутило Варшаву.
Так, президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика польского лидера может плохо для него закончиться.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.