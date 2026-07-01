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Синнер вышел в третий раунд Уимблдона - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Теннис
 
18:25 01.07.2026
Синнер вышел в третий раунд Уимблдона

Первая ракетка мира Синнер вышел в третий раунд Уимблдона

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Соцсети спортсмена
Янник Синнер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Янник Синнер, первая ракетка мира, вышел в третий раунд Уимблдонского турнира, обыграв Нуну Боржеша.
  • В третьем круге Синнер сыграет с американцем Дженсоном Бруксби.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в третий раунд Уимблдонского теннисного турнира, проходящего на травяных кортах Лондона.
Во встрече второго раунда Синнер обыграл 48-ю ракетку мира португальца Нуну Боржеша со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты.
В третьем круге действующий победитель Уимблдона сыграет с американцем Дженсоном Бруксби, занимающим 81-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Результаты других матчей:
Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22-й номер посева) - Фабиан Марожан (Венгрия) - 6:3, 6:0, 6:3;
Флавио Коболли (Италия, 9) - Мариано Навоне (Аргентина) - 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (10:8);
Фрэнсис Тиафо (США, 17) - Теренс Атман (Франция) - 7:6 (8:6), 6:1, 4:6, 6:4.
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Wimbledon ATP
01 июля 2026 • начало в 15:40
Завершен
Янник Синнер
3 : 07:67:66:4
Нуну Боржеш
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