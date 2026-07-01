Трусова объяснила, что изменилось в тренировках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александра Трусова (Игнатова) заявила, что ее отношение к тренировочному процессу стало спокойнее с возрастом.
- Фигуристка возобновила спортивную карьеру после перерыва и включена в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27.
- Трусова отметила, что сейчас работает в плотном, но размеренном режиме, и в ее график снова вернулась хореография.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что ее отношение к тренировочному процессу в целом изменилось с возрастом и стало гораздо спокойнее.
Ранее Трусова объявила о возобновлении спортивной карьеры после перерыва. Фигуристка была включена в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27. Сама 22-летняя спортсменка заявила, что вошла в полноценный тренировочный режим после родов.
"Накатываю программы и короткую, и произвольную с элементами. Поскольку я успела отвыкнуть от этого процесса, возникают определенные трудности. В один день может получиться все, а в другой – вообще ничего. И хоть в такие моменты кажется, что ничего не нарабатывается, мозгом я уже понимаю, что результат будет, просто чуть позже", - написала Трусова в своем Telegram-канале.
"Мое отношение к рабочему процессу в целом изменилось с возрастом и стало гораздо спокойнее. Правда, и к восстановлению теперь подхожу более внимательно, возраст все-таки. А еще в мой тренировочный график снова вернулась хореография. Так что работаю в плотном, но размеренном режиме – баланс", – добавила фигуристка.