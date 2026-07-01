Трусова объяснила, что изменилось в тренировках

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что ее отношение к тренировочному процессу в целом изменилось с возрастом и стало гораздо спокойнее.

"Мое отношение к рабочему процессу в целом изменилось с возрастом и стало гораздо спокойнее. Правда, и к восстановлению теперь подхожу более внимательно, возраст все-таки. А еще в мой тренировочный график снова вернулась хореография. Так что работаю в плотном, но размеренном режиме – баланс", – добавила фигуристка.