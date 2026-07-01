Рейтинг@Mail.ru
Котяков назвал самые востребованные специальности в России - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 01.07.2026 (обновлено: 09:53 01.07.2026)
Котяков назвал самые востребованные специальности в России

Котяков: самыми востребованными стали врачи, инженеры и электромонтеры

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты среднего медицинского персонала, врачи, инженеры технологического оборудования, электромонтеры и операторы станков с программным управлением являются наиболее востребованными на российском рынке труда.
  • По этим направлениям фиксируется наиболее высокий запрос со стороны работодателей.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты среднего медицинского персонала, врачи, инженеры технологического оборудования, электромонтеры и операторы станков с программным управлением являются наиболее востребованными специалистами на российском рынке труда в настоящее время, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Сегодня можно сказать, что это специалисты среднего медицинского персонала, врачи-специалисты, инженеры технологического оборудования, электромонтеры, операторы станков с программным обеспечением", - сказал Котяков, говоря о том, какие специальности в России сейчас наиболее востребованы.
Министр добавил, что именно по этим направлениям сегодня фиксируется наиболее высокий запрос со стороны работодателей.
Министр экономического развития России Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Зумеров сложно вовлекать в занятость, заявил Решетников
Вчера, 15:06
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковСоциальный навигаторКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала