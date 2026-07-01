Котяков назвал самые востребованные специальности в России

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты среднего медицинского персонала, врачи, инженеры технологического оборудования, электромонтеры и операторы станков с программным управлением являются наиболее востребованными специалистами на российском рынке труда в настоящее время, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.