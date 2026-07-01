Токаев поздравил казахстанцев с вступлением в силу новой конституции страны

Краткий пересказ от РИА ИИ В Казахстане 1 июля вступила в силу новая конституция.

Новая конституция была одобрена на республиканском референдуме 15 марта и закрепляет новую систему государственного устройства, включая переход к однопалатному парламенту.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с этим событием и подчеркнул, что этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы страны.

АСТАНА, 1 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сограждан с вступлением в силу новой конституции страны, сообщает в среду пресс-служба казахстанского лидера.

Казахстане 1 июля вступила в силу новая конституция, одобренная в марте на республиканском референдуме и закрепляющая новую систему государственного устройства, включая переход к однопалатному парламенту.

"От всего сердца поздравляю вас с поистине эпохальным событием – вступлением в силу новой конституции нашей страны! Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана." - говорится в сообщении

Токаев добавил, что этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества. Он подчеркнул, что на общенациональном референдуме 15 марта народ Казахстана сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития государства на многие десятилетия вперед.

"Сплотившись в нерушимый монолит общенационального единства, мы непременно покорим вершины мировой цивилизации и построим справедливый Казахстан – государство равных возможностей и всестороннего развития всех без исключения граждан!" - добавил Токаев.

В послании народу 8 сентября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости проведения конституционной реформы в стране и перехода от двухпалатного парламента - Мажилиса и Сената - к однопалатному - Курултаю.

Инициативу главы Казахстана о создании однопалатного парламента закрепили в новом основном законе. Кроме того, в новой конституции была восстановлена должность вице-президента. Этот пост в республике существовал в 1991-1996 годах, после чего был упразднен. Согласно основному закону, вице-президент назначается президентом страны с согласия Курултая. Также конституция изменила порядок проведения президентских выборов: вместо фиксированной даты в первое воскресенье декабря они проводятся не позднее чем за два месяца до окончания семилетнего срока полномочий президента.