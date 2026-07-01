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Токаев поздравил казахстанцев с вступлением в силу новой конституции страны - РИА Новости, 01.07.2026
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08:20 01.07.2026
Токаев поздравил казахстанцев с вступлением в силу новой конституции страны

Токаев поздравил казахстанцев с началом новой эры в истории Казахстана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Казахстане 1 июля вступила в силу новая конституция.
  • Новая конституция была одобрена на республиканском референдуме 15 марта и закрепляет новую систему государственного устройства, включая переход к однопалатному парламенту.
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с этим событием и подчеркнул, что этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы страны.
АСТАНА, 1 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сограждан с вступлением в силу новой конституции страны, сообщает в среду пресс-служба казахстанского лидера.
В Казахстане 1 июля вступила в силу новая конституция, одобренная в марте на республиканском референдуме и закрепляющая новую систему государственного устройства, включая переход к однопалатному парламенту.
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"От всего сердца поздравляю вас с поистине эпохальным событием – вступлением в силу новой конституции нашей страны! Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана." - говорится в сообщении.
Токаев добавил, что этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества. Он подчеркнул, что на общенациональном референдуме 15 марта народ Казахстана сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития государства на многие десятилетия вперед.
"Сплотившись в нерушимый монолит общенационального единства, мы непременно покорим вершины мировой цивилизации и построим справедливый Казахстан – государство равных возможностей и всестороннего развития всех без исключения граждан!" - добавил Токаев.
В послании народу 8 сентября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости проведения конституционной реформы в стране и перехода от двухпалатного парламента - Мажилиса и Сената - к однопалатному - Курултаю.
Инициативу главы Казахстана о создании однопалатного парламента закрепили в новом основном законе. Кроме того, в новой конституции была восстановлена должность вице-президента. Этот пост в республике существовал в 1991-1996 годах, после чего был упразднен. Согласно основному закону, вице-президент назначается президентом страны с согласия Курултая. Также конституция изменила порядок проведения президентских выборов: вместо фиксированной даты в первое воскресенье декабря они проводятся не позднее чем за два месяца до окончания семилетнего срока полномочий президента.
Нынешняя конституция стала третьей в истории независимого Казахстана. Первая была принята в 1993 году, вторая - в 1995 году. В нее в последующие годы неоднократно вносились изменения через парламент, а в 2022 году часть поправок была вынесена на референдум.
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