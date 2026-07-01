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Оже-Альяссим вышел в третий круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Теннис
 
22:47 01.07.2026
Оже-Альяссим вышел в третий круг Уимблдона

Четвертая ракетка мира Оже-Альяссим вышел в третий круг Уимблдона

© ATP TourКанадский теннисист Феликс Оже-Альяссим
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© ATP Tour
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл хорвата Дино Прижмича во втором круге Уимблдона со счетом 7:6 (7:2), 6:3, 7:5.
  • В третьем круге Феликс Оже-Альяссим сыграет с американцем Майклом Чженом.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл хорвата Дино Прижмича во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3, 7:5 в пользу четвертой ракетки мира, который имеет соответствующий номер посева. Призмич занимает 89-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 2 часа 41 минуту.
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Wimbledon ATP
01 июля 2026 • начало в 19:50
Завершен
Феликс Оже-Альяссим
3 : 07:66:37:5
Дино Прижмич
Календарь Турнирная таблица История встреч
В третьем круге Оже-Альяссим сыграет с американцем Майклом Чженом.
В другом матче игрового дня Жоао Фонсека (Бразилия, 24) победил Йеспера де Йонга (Нидерланды) - 6:1, 7:5, 6:4.
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