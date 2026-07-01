Оже-Альяссим вышел в третий круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл хорвата Дино Прижмича во втором круге Уимблдона со счетом 7:6 (7:2), 6:3, 7:5.
- В третьем круге Феликс Оже-Альяссим сыграет с американцем Майклом Чженом.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл хорвата Дино Прижмича во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3, 7:5 в пользу четвертой ракетки мира, который имеет соответствующий номер посева. Призмич занимает 89-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 2 часа 41 минуту.
Wimbledon ATP
01 июля 2026 • начало в 19:50
Завершен
3 : 07:66:37:5
В третьем круге Оже-Альяссим сыграет с американцем Майклом Чженом.
В другом матче игрового дня Жоао Фонсека (Бразилия, 24) победил Йеспера де Йонга (Нидерланды) - 6:1, 7:5, 6:4.