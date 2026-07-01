Рейтинг@Mail.ru
Итоговый турнир WTA перенесли из Эр-Рияда в Индиан-Уэллс - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:44 01.07.2026
Итоговый турнир WTA перенесли из Эр-Рияда в Индиан-Уэллс

Итоговый турнир WTA перенесен из Эр-Рияда в Индиан-Уэллс

© Фото : Пресс-служба WTAБелорусская теннисистка Арина Соболенко
Белорусская теннисистка Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2026 году пройдет в американском Индиан-Уэллсе.
  • Соревнования с участием восьми сильнейших теннисисток сезона пройдут с 8 по 15 ноября.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2026 году вместо саудовского Эр-Рияда пройдет в американском Индиан-Уэллсе, сообщается на сайте организации.
Соревнования с участием восьми сильнейших теннисисток сезона пройдут с 8 по 15 ноября.
"После двух успешных лет проведения итогового турнира WTA в Эр-Рияде, WTA обратилась с просьбой перенести финал 2026 года в другое место. Федерация тенниса Саудовской Аравии приняла предложение, и обе организации пришли к взаимному согласию относительно завершения соглашения о проведении турнира, оставаясь гордыми достижениями, достигнутыми благодаря их партнерству", - говорится в совместном заявлении.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Медведев вышел в третий круг Уимблдона
Вчера, 18:31
 
ТеннисЭр-Рияд (город)Индиан-УэллсЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    ДР Конго
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Бельгия
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    02.07 03:00
    США
    Босния и Герцеговина
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    Эквадор
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Б. в. д. Зандсхюлп
    64637
    06366
  • Теннис
    Завершен
    D. M. Aguilar
    Д. Медведев
    6352
    3676
  • Теннис
    Завершен
    Д. Парри
    А. Калинская
    466
    637
  • Теннис
    Завершен
    Б. Крейчикова
    М. Андреева
    476
    654
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    L. Tararudee
    77
    55
  • Футбол
    02.07 22:00
    Испания
    Австрия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала