Итоговый турнир WTA перенесли из Эр-Рияда в Индиан-Уэллс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2026 году пройдет в американском Индиан-Уэллсе.
- Соревнования с участием восьми сильнейших теннисисток сезона пройдут с 8 по 15 ноября.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2026 году вместо саудовского Эр-Рияда пройдет в американском Индиан-Уэллсе, сообщается на сайте организации.
Соревнования с участием восьми сильнейших теннисисток сезона пройдут с 8 по 15 ноября.
"После двух успешных лет проведения итогового турнира WTA в Эр-Рияде, WTA обратилась с просьбой перенести финал 2026 года в другое место. Федерация тенниса Саудовской Аравии приняла предложение, и обе организации пришли к взаимному согласию относительно завершения соглашения о проведении турнира, оставаясь гордыми достижениями, достигнутыми благодаря их партнерству", - говорится в совместном заявлении.
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