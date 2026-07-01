Гасанова уступила Осаке во втором круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анастасия Гасанова проиграла японке Наоми Осаке во втором круге Уимблдона.
- Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Осаки.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Гасанова проиграла японке Наоми Осаке во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Осаки (14-й номер посева) над Гасановой со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.
Wimbledon WTA
01 июля 2026 • начало в 13:10
Завершен
Гасановой 27 лет. Она впервые в карьере играла во втором круге турнира Большого шлема. В 2022 году россиянка квалифицировалась в основную сетку "Ролан Гаррос" в статусе лаки-лузера и уступила в первом круге.
В следующем раунде Осака сыграет с победительницей в паре Джанис Тьен (Индонезия) - Дарья Касаткина (Австралия).
В другом матче латвийка Елена Остапенко обыграла хорватку Антонию Ружич со счетом 6:2, 6:0.