Рейтинг@Mail.ru
Свищев призвал наказать Португалию, не пустившую российских батутистов - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 01.07.2026
Свищев призвал наказать Португалию, не пустившую российских батутистов

Свищев призвал наказать не пустившую российских батутистов на этап КМ Португалию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Португалии не допустили российских батутистов до этапа Кубка мира с национальной символикой.
  • Дмитрий Свищев заявил, что такое решение — это неуважение к большинству гимнастического сообщества и к принятым решениям о допуске российских спортсменов.
  • Свищев считает, что спортивная федерация Португалии должна быть наказана за решение властей, например, через штраф или запрет на проведение турниров в стране.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что власти Португалии поступили бессовестно, не допустив российских батутистов до этапа Кубка мира с национальной символикой.
Ранее сборная России по прыжкам на батуте отказалась от выступления на четвертом этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции властей страны по допуску российских спортсменов с национальной символикой.
«
"Однозначно, решение не допустить наших батутистов с национальной символикой - это неуважение не только к России, а неуважение к тем решениям, которые приняло большинство стран по допуску наших спортсменов. То есть к большинству гимнастического сообщества. Если решение о допуске наших спортсменов было принято, значит страны должны это принимать и выполнять решение федерации вне зависимости от того, нравится им это или нет", - сказал Свищев.
"Почему-то некоторые европейские страны пытаются заигрывать с политиками. Если ты не хочешь выполнять решение федерации, значит не подавай заявку на проведение соревнований в своей стране. Даже если заявка была подана раньше, чем решение о допуске наших спортсменов, значит найдите в себе силы отказаться. Будет время передать соревнования в другие страны, которые более достойно относятся и уважают и международную федерацию, и спортсменов всего мира", - добавил он.
Свищев отметил, что спортивная федерация Португалии должна быть наказана за решение властей.
Спортсмены сборной России по прыжкам на батуте с бронзовыми медалями чемпионата мира - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Российские батутисты отказались от участия в этапе Кубке мира в Португалии
Вчера, 20:19
"Португалия поступила крайне бессовестно, неспортивно. Уверен, что международная федерация не оставит без внимания данное решение, потому что должно последовать четкое наказание: либо это штраф, либо отмена соревнований и запрет на проведение турниров в стране на достаточно длительный период. Также поддерживаю решение нашей федерации. Мне жаль наших спортсменов, которые готовились, была проделана большая работа. Надо отдать им должное, что они стойко перенесли эту новость, хотя расстроены и разочарованы", - заключил собеседник агентства.
Прыжки на батуте. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Россияне завоевали два золота и серебро на этапе КМ по прыжкам на батуте
27 июня, 19:28
 
СпортДмитрий Свищев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    ДР Конго
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Бельгия
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    02.07 03:00
    США
    Босния и Герцеговина
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    Эквадор
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Б. в. д. Зандсхюлп
    64637
    06366
  • Теннис
    Завершен
    D. M. Aguilar
    Д. Медведев
    6352
    3676
  • Теннис
    Завершен
    Д. Парри
    А. Калинская
    466
    637
  • Теннис
    Завершен
    Б. Крейчикова
    М. Андреева
    476
    654
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    L. Tararudee
    77
    55
  • Футбол
    02.07 22:00
    Испания
    Австрия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала