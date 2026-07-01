Свищев призвал наказать Португалию, не пустившую российских батутистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Португалии не допустили российских батутистов до этапа Кубка мира с национальной символикой.

Дмитрий Свищев заявил, что такое решение — это неуважение к большинству гимнастического сообщества и к принятым решениям о допуске российских спортсменов.

Свищев считает, что спортивная федерация Португалии должна быть наказана за решение властей, например, через штраф или запрет на проведение турниров в стране.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что власти Португалии поступили бессовестно, не допустив российских батутистов до этапа Кубка мира с национальной символикой.

Ранее сборная России по прыжкам на батуте отказалась от выступления на четвертом этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции властей страны по допуску российских спортсменов с национальной символикой.

« "Однозначно, решение не допустить наших батутистов с национальной символикой - это неуважение не только к России, а неуважение к тем решениям, которые приняло большинство стран по допуску наших спортсменов. То есть к большинству гимнастического сообщества. Если решение о допуске наших спортсменов было принято, значит страны должны это принимать и выполнять решение федерации вне зависимости от того, нравится им это или нет", - сказал Свищев.

"Почему-то некоторые европейские страны пытаются заигрывать с политиками. Если ты не хочешь выполнять решение федерации, значит не подавай заявку на проведение соревнований в своей стране. Даже если заявка была подана раньше, чем решение о допуске наших спортсменов, значит найдите в себе силы отказаться. Будет время передать соревнования в другие страны, которые более достойно относятся и уважают и международную федерацию, и спортсменов всего мира", - добавил он.

Свищев отметил, что спортивная федерация Португалии должна быть наказана за решение властей.