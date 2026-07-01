Свищев призвал наказать Португалию, не пустившую российских батутистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Португалии не допустили российских батутистов до этапа Кубка мира с национальной символикой.
- Дмитрий Свищев заявил, что такое решение — это неуважение к большинству гимнастического сообщества и к принятым решениям о допуске российских спортсменов.
- Свищев считает, что спортивная федерация Португалии должна быть наказана за решение властей, например, через штраф или запрет на проведение турниров в стране.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что власти Португалии поступили бессовестно, не допустив российских батутистов до этапа Кубка мира с национальной символикой.
Ранее сборная России по прыжкам на батуте отказалась от выступления на четвертом этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции властей страны по допуску российских спортсменов с национальной символикой.
«
"Однозначно, решение не допустить наших батутистов с национальной символикой - это неуважение не только к России, а неуважение к тем решениям, которые приняло большинство стран по допуску наших спортсменов. То есть к большинству гимнастического сообщества. Если решение о допуске наших спортсменов было принято, значит страны должны это принимать и выполнять решение федерации вне зависимости от того, нравится им это или нет", - сказал Свищев.
"Почему-то некоторые европейские страны пытаются заигрывать с политиками. Если ты не хочешь выполнять решение федерации, значит не подавай заявку на проведение соревнований в своей стране. Даже если заявка была подана раньше, чем решение о допуске наших спортсменов, значит найдите в себе силы отказаться. Будет время передать соревнования в другие страны, которые более достойно относятся и уважают и международную федерацию, и спортсменов всего мира", - добавил он.
Свищев отметил, что спортивная федерация Португалии должна быть наказана за решение властей.
"Португалия поступила крайне бессовестно, неспортивно. Уверен, что международная федерация не оставит без внимания данное решение, потому что должно последовать четкое наказание: либо это штраф, либо отмена соревнований и запрет на проведение турниров в стране на достаточно длительный период. Также поддерживаю решение нашей федерации. Мне жаль наших спортсменов, которые готовились, была проделана большая работа. Надо отдать им должное, что они стойко перенесли эту новость, хотя расстроены и разочарованы", - заключил собеседник агентства.