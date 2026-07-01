США и Таджикистан обсудили сотрудничество по критически важным минералам

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, стороны обсудили сотрудничество по критически важным минералам и борьбу с терроризмом.

По его словам, обсуждалось также сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом.