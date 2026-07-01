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США и Таджикистан обсудили сотрудничество по критически важным минералам - РИА Новости, 01.07.2026
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00:59 01.07.2026 (обновлено: 01:00 01.07.2026)
США и Таджикистан обсудили сотрудничество по критически важным минералам

Рубио заявил, что обсудил с главой МИД Таджикистана критически важные минералы

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
  • На встрече обсуждались сотрудничество по критически важным минералам и борьба с терроризмом.
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, стороны обсудили сотрудничество по критически важным минералам и борьбу с терроризмом.
"Встретился с министром иностранных дел Таджикистана Мухриддином, чтобы обсудить расширение коммерческих возможностей в сфере критически важных минералов", – написал Рубио в Х.
По его словам, обсуждалось также сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом.
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В миреТаджикистанСШАМарко РубиоСироджиддин Мухриддин
 
 
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