США и Таджикистан обсудили сотрудничество по критически важным минералам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
- На встрече обсуждались сотрудничество по критически важным минералам и борьба с терроризмом.
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, стороны обсудили сотрудничество по критически важным минералам и борьбу с терроризмом.
"Встретился с министром иностранных дел Таджикистана Мухриддином, чтобы обсудить расширение коммерческих возможностей в сфере критически важных минералов", – написал Рубио в Х.
По его словам, обсуждалось также сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом.