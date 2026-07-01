Морозов покинул "Спартак"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о расторжении контракта с нападающим Иваном Морозовым по инициативе игрока.
- Права на Ивана Морозова в КХЛ останутся за "Спартаком" на пять лет — до конца сезона-2030/31.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил в Telegram-канале о расторжении контракта с нападающим Иваном Морозовым.
Соглашение расторгнуто по инициативе игрока. Права на 26-летнего нападающего в КХЛ останутся за "Спартаком" на пять лет - до конца сезона-2030/31. В мае клуб продлил контракт с игроком на один сезон.
"Спартак" выменял права на Морозова у петербургского СКА летом 2022 года, когда хоккеист играл в Северной Америке. Морозов выступал за "красно-белых" с 2023 года, в минувшем сезоне он провел 49 матчей и набрал 33 очка (13 голов + 20 передач).
Морозову 26 лет, он был выбран "Вегас Голден Найтс" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года под общим 61-м номером (2-й раунд). В Северной Америке россиянин провел 59 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в фарм-клубе "Вегаса" "Хендерсон Сильвер Найтс" и набрал 17 (6+11) очков.
В сентябре "Спартак" сообщил о том, что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Нападающий был временно отстранен. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации Морозова был сокращен до одного месяца.