Рейтинг@Mail.ru
Морозов покинул "Спартак" - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:12 01.07.2026
Морозов покинул "Спартак"

"Спартак" расторг контракт с нападающим Морозовым

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгрок ХК "Спартак" Иван Морозов
Игрок ХК Спартак Иван Морозов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Игрок ХК "Спартак" Иван Морозов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о расторжении контракта с нападающим Иваном Морозовым по инициативе игрока.
  • Права на Ивана Морозова в КХЛ останутся за "Спартаком" на пять лет — до конца сезона-2030/31.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил в Telegram-канале о расторжении контракта с нападающим Иваном Морозовым.
Соглашение расторгнуто по инициативе игрока. Права на 26-летнего нападающего в КХЛ останутся за "Спартаком" на пять лет - до конца сезона-2030/31. В мае клуб продлил контракт с игроком на один сезон.
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
ЦСКА сыграет со "Спартаком" в первом домашнем матче сезона КХЛ
15 июня, 12:22
"Спартак" выменял права на Морозова у петербургского СКА летом 2022 года, когда хоккеист играл в Северной Америке. Морозов выступал за "красно-белых" с 2023 года, в минувшем сезоне он провел 49 матчей и набрал 33 очка (13 голов + 20 передач).
Морозову 26 лет, он был выбран "Вегас Голден Найтс" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года под общим 61-м номером (2-й раунд). В Северной Америке россиянин провел 59 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в фарм-клубе "Вегаса" "Хендерсон Сильвер Найтс" и набрал 17 (6+11) очков.
В сентябре "Спартак" сообщил о том, что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Нападающий был временно отстранен. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации Морозова был сокращен до одного месяца.
Максим Комтуа - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Экс-хоккеист "Динамо" Комтуа заключил контракт со "Спартаком" на один сезон
22 июня, 16:30
 
ХоккейСпортСеверная АмерикаИван МорозовСКА (Санкт-Петербург)Вегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    ДР Конго
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Бельгия
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    США
    Босния и Герцеговина
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    Эквадор
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Б. в. д. Зандсхюлп
    64637
    06366
  • Теннис
    Завершен
    D. M. Aguilar
    Д. Медведев
    6352
    3676
  • Теннис
    Завершен
    Д. Парри
    А. Калинская
    466
    637
  • Теннис
    Завершен
    Б. Крейчикова
    М. Андреева
    476
    654
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    L. Tararudee
    77
    55
  • Футбол
    02.07 22:00
    Испания
    Австрия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала