Морозов покинул "Спартак"

Морозову 26 лет, он был выбран "Вегас Голден Найтс" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года под общим 61-м номером (2-й раунд). В Северной Америке россиянин провел 59 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в фарм-клубе "Вегаса" "Хендерсон Сильвер Найтс" и набрал 17 (6+11) очков.

В сентябре "Спартак" сообщил о том, что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Нападающий был временно отстранен. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации Морозова был сокращен до одного месяца.