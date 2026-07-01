Ученые объяснили частые вспышки на Солнце

Краткий пересказ от РИА ИИ Несколько групп пятен на Солнце влияют друг на друга, что вызывает частые сильные вспышки.

Область 4478 сбрасывает энергию на соседние области 4479 и 4475, вызывая у них «захлебывание» энергией.

Сегодня на Солнце произошли пять сильных взрывов класса М.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Несколько групп пятен на Солнце оказывают влияние друг на друга, их "плющит", что вызывает частые сильные вспышки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Плющит довольно сильно, конечно, группы пятен на Солнце, судя по вспышечному графику. Механика происходящего, в общем-то, довольно проста. Область 4478 сбрасывает всю свою энергию на двух удачно подвернувшихся под руку соседей — расположенную выше 4479 и правее 4475, а они уже начинают этой энергией захлебываться", - говорится в Telegram-канале лаборатории.

К сообщению приложен график вспышек на Солнце, согласно которому сегодня на звезде произошли пять сильных взрывов класса М.