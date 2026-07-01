Ученые объяснили частые вспышки на Солнце

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько групп пятен на Солнце влияют друг на друга, что вызывает частые сильные вспышки.
- Область 4478 сбрасывает энергию на соседние области 4479 и 4475, вызывая у них «захлебывание» энергией.
- Сегодня на Солнце произошли пять сильных взрывов класса М.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Несколько групп пятен на Солнце оказывают влияние друг на друга, их "плющит", что вызывает частые сильные вспышки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Плющит довольно сильно, конечно, группы пятен на Солнце, судя по вспышечному графику. Механика происходящего, в общем-то, довольно проста. Область 4478 сбрасывает всю свою энергию на двух удачно подвернувшихся под руку соседей — расположенную выше 4479 и правее 4475, а они уже начинают этой энергией захлебываться", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
К сообщению приложен график вспышек на Солнце, согласно которому сегодня на звезде произошли пять сильных взрывов класса М.
Область 4478 является крупнейшей в 2026 году, но пока в ней не произошло ни одной вспышки высшего балла Х. Одна такая вспышка была зарегистрирована ночью в области 4475.