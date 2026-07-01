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Ученые объяснили частые вспышки на Солнце - РИА Новости, 01.07.2026
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14:13 01.07.2026 (обновлено: 14:33 01.07.2026)
Ученые объяснили частые вспышки на Солнце

Ученые ИКИ РАН объяснили частые вспышки на Солнце тем, что пятна сильно "плющит"

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышки на Солнце. 1 июля 2026
Вспышки на Солнце. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышки на Солнце. 1 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько групп пятен на Солнце влияют друг на друга, что вызывает частые сильные вспышки.
  • Область 4478 сбрасывает энергию на соседние области 4479 и 4475, вызывая у них «захлебывание» энергией.
  • Сегодня на Солнце произошли пять сильных взрывов класса М.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Несколько групп пятен на Солнце оказывают влияние друг на друга, их "плющит", что вызывает частые сильные вспышки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Плющит довольно сильно, конечно, группы пятен на Солнце, судя по вспышечному графику. Механика происходящего, в общем-то, довольно проста. Область 4478 сбрасывает всю свою энергию на двух удачно подвернувшихся под руку соседей — расположенную выше 4479 и правее 4475, а они уже начинают этой энергией захлебываться", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
К сообщению приложен график вспышек на Солнце, согласно которому сегодня на звезде произошли пять сильных взрывов класса М.
Область 4478 является крупнейшей в 2026 году, но пока в ней не произошло ни одной вспышки высшего балла Х. Одна такая вспышка была зарегистрирована ночью в области 4475.
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