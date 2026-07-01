Синхронисты Румянцева и Трофимов завоевали серебро ЧЕ среди юниоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алина Румянцева и Захар Трофимов стали вторыми в произвольной программе среди смешанных дуэтов на чемпионате Европы среди юниоров, набрав 236,2534 балла.
- Первыми стали спортсмены из Испании, а бронзу завоевали представители Италии.
- Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, несмотря на полученный ранее допуск от European Aquatics для участия в соревнованиях с флагом и гимном.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов стали вторыми в произвольной программе среди смешанных дуэтов на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в немецком Мюнхене.
Россияне набрали 236,2534 балла. Чемпионами Европы стал дуэт из Испании (247,0509), бронзу завоевали представители Италии (233,3500).
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. Согласно позиции Европейской комиссии в документе для Совета ЕС, участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в Европе должно рассматриваться только на строгих условиях нейтральности. В начале мая European Aquatics объявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии "не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года".
Чемпионат Европы завершится 4 июля.