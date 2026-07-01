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Синхронисты Румянцева и Трофимов завоевали серебро ЧЕ среди юниоров - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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22:12 01.07.2026
Синхронисты Румянцева и Трофимов завоевали серебро ЧЕ среди юниоров

Российские синхронисты Румянцева и Трофимов завоевали серебро ЧЕ среди юниоров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗахар Трофимов и Алина Румянцева
Захар Трофимов и Алина Румянцева - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алина Румянцева и Захар Трофимов стали вторыми в произвольной программе среди смешанных дуэтов на чемпионате Европы среди юниоров, набрав 236,2534 балла.
  • Первыми стали спортсмены из Испании, а бронзу завоевали представители Италии.
  • Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, несмотря на полученный ранее допуск от European Aquatics для участия в соревнованиях с флагом и гимном.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов стали вторыми в произвольной программе среди смешанных дуэтов на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в немецком Мюнхене.
Россияне набрали 236,2534 балла. Чемпионами Европы стал дуэт из Испании (247,0509), бронзу завоевали представители Италии (233,3500).
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. Согласно позиции Европейской комиссии в документе для Совета ЕС, участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в Европе должно рассматриваться только на строгих условиях нейтральности. В начале мая European Aquatics объявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии "не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года".
Чемпионат Европы завершится 4 июля.
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