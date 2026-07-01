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СМИ: Серена Уильямс повредила колено в матче первого круга Уимблдона - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Теннис
 
15:34 01.07.2026 (обновлено: 15:35 01.07.2026)
СМИ: Серена Уильямс повредила колено в матче первого круга Уимблдона

The Tennis Letter: Серена Уильямс повредила колено в первом матче на Уимблдоне

© Фото : сайт US OpenСерена Уильямс
Серена Уильямс - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : сайт US Open
Серена Уильямс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серена Уильямс повредила правое колено в матче первого круга Уимблдона против Майи Джойнт.
  • Участие Уильямс в парном разряде находится под вопросом, но ее агент заявила, что она делает все возможное, чтобы подготовиться к парному матчу.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Серена Уильямс повредила колено в матче первого круга Уимблдона против австралийки Майи Джойнт, сообщает The Tennis Letter со ссылкой The Times.
Уильямс во вторник уступила Джойнт со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. По информации источника, американка повредила правое колено. Теперь участие Уильямс в парном разряде, в котором она должна была выступить вместе с сестрой Винус Уильямс, находится под вопросом.
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
30 июня 2026 • начало в 21:35
Завершен
Серена Уильямс
1 : 23:67:63:6
Майя Джойнт
Календарь Турнирная таблица История встреч
Как сообщает журналист The Times Том Кершоу, Уильямс принесли в раздевалку костыли, но она сумела покинуть арену без посторонней помощи. Как заявила агент Уильямс Джилл Смоллер, из-за травмы теннисистке разрешили не общаться со СМИ, она "делает все возможное, чтобы подготовиться к парному матчу".
Серена Уильямс, которой в сентябре исполнится 45 лет, получила wild card для выступления в одиночном разряде Уимблдона. В июне американка вернулась на корт после четырехлетнего перерыва и сыграла в паре с канадкой Викторией Мбоко на турнире категории WTA 500 в Лондоне, дойдя до второго круга, но завершив участие из-за травмы канадки.
Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, Уимблдон она выигрывала семь раз (рекорд в Открытой эре). На счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 мейджоров в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.
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