Сафиуллин в драматичном матче пробился в третий круг Уимблдона

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

В третьем круге 28-летний Сафиуллин, лучшим достижением которого на Уимблдоне является выход в 1/4 финала в 2023 году, сыграет с победителем матча Йеспер де Йонг (Нидерланды) - Жоао Фонсека (Бразилия, 24-й номер посева).