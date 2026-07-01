Сафиуллин в драматичном матче пробился в третий круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдонского турнира, победив нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа.
- В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между Йеспером де Йонгом и Жоао Фонсекой.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече второго раунда Сафиуллин, который занимает 132-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и пробился в основную сетку Уимблдона через квалификацию, переиграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа со счетом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5). Спортсмены провели на корте 3 часа 50 минут.
Wimbledon ATP
01 июля 2026 • начало в 16:00
Завершен
В третьем круге 28-летний Сафиуллин, лучшим достижением которого на Уимблдоне является выход в 1/4 финала в 2023 году, сыграет с победителем матча Йеспер де Йонг (Нидерланды) - Жоао Фонсека (Бразилия, 24-й номер посева).
В другом матче француз Артур Риндеркнеш (25) обыграл американца Мартина Дамма со счетом 6:4, 7:6 (7:1), 6:3.