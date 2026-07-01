Рейтинг@Mail.ru
Сафиуллин в драматичном матче пробился в третий круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:52 01.07.2026 (обновлено: 19:53 01.07.2026)
Сафиуллин в драматичном матче пробился в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Сафиуллин пробился в третий круг Уимблдона

© соцсетиРоссийский теннисист Роман Сафиуллин
Российский теннисист Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© соцсети
Российский теннисист Роман Сафиуллин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдонского турнира, победив нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа.
  • В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между Йеспером де Йонгом и Жоао Фонсекой.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече второго раунда Сафиуллин, который занимает 132-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и пробился в основную сетку Уимблдона через квалификацию, переиграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа со счетом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5). Спортсмены провели на корте 3 часа 50 минут.
Турниры Большого шлема
Wimbledon ATP
01 июля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Роман Сафиуллин
3 : 26:04:66:33:67:6
Ботик ван де Зандсхюлп
Календарь Турнирная таблица История встреч
В третьем круге 28-летний Сафиуллин, лучшим достижением которого на Уимблдоне является выход в 1/4 финала в 2023 году, сыграет с победителем матча Йеспер де Йонг (Нидерланды) - Жоао Фонсека (Бразилия, 24-й номер посева).
В другом матче француз Артур Риндеркнеш (25) обыграл американца Мартина Дамма со счетом 6:4, 7:6 (7:1), 6:3.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Итоговый турнир WTA перенесли из Эр-Рияда в Индиан-Уэллс
Вчера, 19:44
 
ТеннисСпортРоман СафиуллинБотик ван де ЗандсхюлпУимблдон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    ДР Конго
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Бельгия
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    02.07 03:00
    США
    Босния и Герцеговина
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    Эквадор
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Б. в. д. Зандсхюлп
    64637
    06366
  • Теннис
    Завершен
    D. M. Aguilar
    Д. Медведев
    6352
    3676
  • Теннис
    Завершен
    Д. Парри
    А. Калинская
    466
    637
  • Теннис
    Завершен
    Б. Крейчикова
    М. Андреева
    476
    654
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    L. Tararudee
    77
    55
  • Футбол
    02.07 22:00
    Испания
    Австрия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала