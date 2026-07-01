"Ростов" подписал контракт с бразильским защитником Ногейрой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с бразильским защитником Игором Ногейрой.
- Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на два года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Ростов" заключил контракт с бразильским защитником Игором Ногейрой, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на два года.
С 2024 года футболист выступал за азербайджанский "Сабах", с которым стал чемпионом страны и дважды завоевал Кубок Азербайджана. Всего бразилец принял участие в 62 матчах за команду и забил четыре мяча. Летом у защитника истек контракт с клубом.
Ранее Ногейра выступал за ряд команд, включая португальские "Санта-Клару", "Жил Висенте", "Шавиш" и мексиканский "Масатлан".
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