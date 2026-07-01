Матвиенко посчитала оптимальным возраст молодежи до 35 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Матвиенко считает оптимальным возраст молодежи до 35 лет.

По ее мнению, дискуссию на эту тему можно вести, но не нужно нарушать действующие нормы.

Матвиенко отметила, что для изменений в законодательстве необходимо провести большой социологический опрос.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает оптимальным возраст молодежи до 35 лет, но, по ее словам, молодые люди могут делать свои предложения по этой теме.

"Это дискуссионная тема... Я считаю, что не надо снижать порог, это мое личное мнение. Мне кажется, оптимальное решение - до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей. Состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию", - сказала политик на встрече с участниками проекта " Поезд Памяти".

"Поэтому давайте пока не будем нарушать то, что работает, но дискуссию можно вести", - добавила она.

По ее словам, молодые люди сами должны решать, хотят ли они считаться молодыми до 30 лет, а не позже.

"Если вы нам так прикажете, мы поменяем закон", - сказала Матвиенко

Но для этого нужно провести большой социологический опрос, отметила политик.