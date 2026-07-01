Матвиенко посчитала оптимальным возраст молодежи до 35 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матвиенко считает оптимальным возраст молодежи до 35 лет.
- По ее мнению, дискуссию на эту тему можно вести, но не нужно нарушать действующие нормы.
- Матвиенко отметила, что для изменений в законодательстве необходимо провести большой социологический опрос.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает оптимальным возраст молодежи до 35 лет, но, по ее словам, молодые люди могут делать свои предложения по этой теме.
"Это дискуссионная тема... Я считаю, что не надо снижать порог, это мое личное мнение. Мне кажется, оптимальное решение - до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей. Состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию", - сказала политик на встрече с участниками проекта " Поезд Памяти".
"Поэтому давайте пока не будем нарушать то, что работает, но дискуссию можно вести", - добавила она.
По ее словам, молодые люди сами должны решать, хотят ли они считаться молодыми до 30 лет, а не позже.
"Если вы нам так прикажете, мы поменяем закон", - сказала Матвиенко.
Но для этого нужно провести большой социологический опрос, отметила политик.
"Что вы скажете, так мы и сделаем", - заключила она.
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