В России разработали тест для оценки агрессивности рака молочной железы

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские ученые разработали тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы, которая показала высокую чувствительность и стабильность.

Тест-система полностью создана на отечественной компонентной базе и защищена патентом.

Система анализирует активность гена mTOR и двух «генов-эталонов» — TBP и RPLP0, что позволяет повысить точность анализа.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские ученые разработали тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы, она показала высокую чувствительность и стабильность, сообщило министерство здравоохранения России.

"В Уральском ГМУ Минздрава России разработана тест-система для оценки агрессивности рака молочной железы. ПЦР-система полностью создана на отечественной компонентной базе и защищена патентом", - говорится в сообщении ведомства на платформе " Макс ".

Уточняется, что тест-система может применяться как для научных исследований, так и потенциально в клинической практике. Она улавливает даже незначительные изменения активности генов, а результаты не меняются при повторных анализах.

"Принцип работы тест-системы: анализирует активность гена mTOR, которая связана с ростом и агрессивностью опухоли; одновременно исследует два "гена-эталона" - TBP и RPLP0, активность которых обычно остается стабильной. Они помогают повысить точность анализа", - говорится в сообщении.

Также с помощью ПЦР тест-система в реальном времени анализирует генетический материал, чтобы точно определить уровень активности нужных генов.