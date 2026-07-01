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В России разработали тест для оценки агрессивности рака молочной железы - РИА Новости, 01.07.2026
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22:24 01.07.2026
В России разработали тест для оценки агрессивности рака молочной железы

В России разработали тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы

© Fotolia / Alexander RathsЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Fotolia / Alexander Raths
Лабораторные исследования. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые разработали тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы, которая показала высокую чувствительность и стабильность.
  • Тест-система полностью создана на отечественной компонентной базе и защищена патентом.
  • Система анализирует активность гена mTOR и двух «генов-эталонов» — TBP и RPLP0, что позволяет повысить точность анализа.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские ученые разработали тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы, она показала высокую чувствительность и стабильность, сообщило министерство здравоохранения России.
"В Уральском ГМУ Минздрава России разработана тест-система для оценки агрессивности рака молочной железы. ПЦР-система полностью создана на отечественной компонентной базе и защищена патентом", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
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Уточняется, что тест-система может применяться как для научных исследований, так и потенциально в клинической практике. Она улавливает даже незначительные изменения активности генов, а результаты не меняются при повторных анализах.
"Принцип работы тест-системы: анализирует активность гена mTOR, которая связана с ростом и агрессивностью опухоли; одновременно исследует два "гена-эталона" - TBP и RPLP0, активность которых обычно остается стабильной. Они помогают повысить точность анализа", - говорится в сообщении.
Также с помощью ПЦР тест-система в реальном времени анализирует генетический материал, чтобы точно определить уровень активности нужных генов.
Ранее главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн сообщил в интервью РИА Новости, что рак кожи является самым распространенным онкологическим заболеванием в мире. У женщин часто встречается рак молочной железы, а у мужчин - рак предстательной железы.
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