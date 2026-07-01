В России разработали тест для оценки агрессивности рака молочной железы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские ученые разработали тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы, которая показала высокую чувствительность и стабильность.
- Тест-система полностью создана на отечественной компонентной базе и защищена патентом.
- Система анализирует активность гена mTOR и двух «генов-эталонов» — TBP и RPLP0, что позволяет повысить точность анализа.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские ученые разработали тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы, она показала высокую чувствительность и стабильность, сообщило министерство здравоохранения России.
Уточняется, что тест-система может применяться как для научных исследований, так и потенциально в клинической практике. Она улавливает даже незначительные изменения активности генов, а результаты не меняются при повторных анализах.
"Принцип работы тест-системы: анализирует активность гена mTOR, которая связана с ростом и агрессивностью опухоли; одновременно исследует два "гена-эталона" - TBP и RPLP0, активность которых обычно остается стабильной. Они помогают повысить точность анализа", - говорится в сообщении.
Также с помощью ПЦР тест-система в реальном времени анализирует генетический материал, чтобы точно определить уровень активности нужных генов.
Ранее главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн сообщил в интервью РИА Новости, что рак кожи является самым распространенным онкологическим заболеванием в мире. У женщин часто встречается рак молочной железы, а у мужчин - рак предстательной железы.
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