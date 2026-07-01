В Госдуме рассказали о продлении эксперимента с RuID для иностранцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперимент по использованию приложения «Госуслуги RuID» для идентификации иностранных граждан, въезжающих в Россию в безвизовом порядке, продлен до 31 декабря 2027 года.

Постановление правительства уточняет порядок использования приложения, в том числе особенности для иностранных водителей, а также для тех, кто въезжает в Россию для работы или учебы.

С 1 июля 2026 года обязательно должны заполнять RuID только профессиональные водители иностранных государств, прибывающие в рамках профессиональной деятельности на территорию РФ.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Эксперимент по использованию приложения "Госуслуги RuID" для идентификации иностранных же граждан, въезжающих в Россию в безвизовом порядке, продлен до 31 декабря 2027 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").

"Экспериментальный режим предварительной цифровой идентификации безвизовых иностранных граждан продлен до 31 декабря 2027 года. При этом постановление правительства не просто продлевает сроки, а уточняет сам порядок", - сказал Гусев.

Он рассказал, что отдельно прописаны особенности для иностранных водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки, а также для тех, кто въезжает в Россию в безвизовом порядке для работы или учебы.

"Это важное решение: система должна быть отработана на практике, не в абстрактном виде, а с учетом реальных категорий людей, которые ежедневно пересекают границу, – трудовых мигрантов, студентов, перевозчиков и законопослушных приезжающих", – добавил депутат.

Гусев напомнил, что изначально эксперимент действовал до 30 июня 2025 года, но отдельным постановлением решено было продлить этот режим до 2027 года.

Теперь с 1 июля 2026 года, по его словам, обязательно должны заполнять RU ID только профессиональные водители иностранных государств, прибывающие в рамках профессиональной деятельности на территорию РФ.