Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация фигурного катания Литвы осудила Международный союз конькобежцев (ISU) за допуск российских спортсменов.
- Ирина Роднина заявила, что не может вспомнить вклад Федерации фигурного катания Литвы в международное фигурное катание.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что не может вспомнить вклад федерации Литвы в фигурное катание, чтобы реагировать на их заявление о допуске российских фигуристов.
Ранее Федерация фигурного катания Литвы осудила Международный союз конькобежцев (ISU) за допуск российских спортсменов, охарактеризовав это решение как лицемерное и позорное.
«
"Как я буду реагировать на эту федерацию? Не могу назвать их великих фигуристов или какой вклад они внесли в международное фигурное катание. Есть по одному одиночнику в женском и мужском разряде, на этом все", - сказала Роднина.