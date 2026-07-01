Украина просит у ЕС 6,6 миллиарда евро на военную поддержку, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина просит Евросоюз направить 6,6 миллиарда евро на военную поддержку.

Общие оборонные потребности Украины оцениваются примерно в 136 миллиардов евро, при этом украинский бюджет покрывает лишь около 53 миллиардов евро.

Еврокомиссия начала перечисление Украине обещанного транша общим размером 6 миллиардов евро на закупку беспилотников.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украина просит Евросоюз направить 6,6 миллиарда евро (7,5 миллиардов долларов) на военную поддержку, поскольку украинский бюджет покрывает лишь 53 миллиарда евро из необходимых 136 миллиардов евро оборонных потребностей, сообщает в среду агентство Украина просит Евросоюз направить 6,6 миллиарда евро (7,5 миллиардов долларов) на военную поддержку, поскольку украинский бюджет покрывает лишь 53 миллиарда евро из необходимых 136 миллиардов евро оборонных потребностей, сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на письмо министра обороны Украины Михаила Федорова.

"Украина просит своих партнеров по Европейскому союзу направить 6,6 миллиарда евро (7,5 миллиарда долларов), доступных в рамках Европейского фонда мира, на военную помощь, чтобы воспользоваться тем, что рассматривается как "окно возможностей" на поле боя продолжительностью от шести до девяти месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Агентство сообщило со ссылкой на письмо Федорова , что общие оборонные потребности Украины оцениваются примерно в 136 миллиардов евро, при этом украинский бюджет покрывает лишь около 53 миллиардов евро.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила во вторник, что Еврокомиссия начала перечисление Украине обещанного транша общим размером 6 миллиардов евро на закупку беспилотников, во вторник перечислены первые 3,9 миллиарда.