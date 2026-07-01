Суд не назначил слушание по делу об изъятии 8 млн евро у Промеса

Краткий пересказ от РИА ИИ Окружной суд Амстердама пока не определил дату слушания об изъятии у бывшего игрока московского «Спартака» Квинси Промеса 8 миллионов евро предполагаемых доходов, полученных от торговли наркотиками.

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.

Промес находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Окружной суд Амстердама пока не определил дату слушания об изъятии у бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса 8 миллионов евро предполагаемых доходов, полученных от торговли наркотиками, сообщили РИА Новости в юридической фирме Knoops' advocaten, которая представляет интересы нидерландского футболиста.

В начале июня представитель Окружного суда Амстердама Сумиза Зейани сообщила РИА Новости, что дело о рассмотрении требования прокуратуры Нидерландов об изъятии у Промеса 8 миллионов евро отложено на неопределенный срок.

"Дата этого слушания пока не назначена", - сообщила защита в среду.

Там добавили, что не могут комментировать другие детали дела.

Гособвинение считает, что эти деньги могли быть получены в результате контрабанды наркотиков, в которой подозревают Промеса.

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.

Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.