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Суд не назначил слушание по делу об изъятии 8 млн евро у Промеса - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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15:06 01.07.2026
Суд не назначил слушание по делу об изъятии 8 млн евро у Промеса

Суд не назначил слушание по делу об изъятии доходов с наркоторговли у Промеса

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Спартак" - "Ростов"
Футбол. РПЛ. Матч Спартак - Ростов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Окружной суд Амстердама пока не определил дату слушания об изъятии у бывшего игрока московского «Спартака» Квинси Промеса 8 миллионов евро предполагаемых доходов, полученных от торговли наркотиками.
  • В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
  • Промес находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Окружной суд Амстердама пока не определил дату слушания об изъятии у бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса 8 миллионов евро предполагаемых доходов, полученных от торговли наркотиками, сообщили РИА Новости в юридической фирме Knoops' advocaten, которая представляет интересы нидерландского футболиста.
В начале июня представитель Окружного суда Амстердама Сумиза Зейани сообщила РИА Новости, что дело о рассмотрении требования прокуратуры Нидерландов об изъятии у Промеса 8 миллионов евро отложено на неопределенный срок.
"Дата этого слушания пока не назначена", - сообщила защита в среду.
Там добавили, что не могут комментировать другие детали дела.
Гособвинение считает, что эти деньги могли быть получены в результате контрабанды наркотиков, в которой подозревают Промеса.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
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