В Приамурье открыли водно-оздоровительный комплекс

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Соловьевск Тындинского округа Приамурья открыли водно-оздоровительный комплекс площадью 1 330 квадратных метров с двумя бассейнами и поликлиникой.

Объект построен по инициативе депутата Федора Сидорова, который профинансировал 100% затрат на строительство и обеспечит дальнейшее содержание комплекса.

В здании оборудованы два бассейна: 25-метровый взрослый с тремя дорожками и детский, а также современная поликлиника с раздевалками, душевыми и санитарными комнатами.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл – РИА Новости. Водно-оздоровительный комплекс площадью 1 330 квадратных метров с двумя бассейнами и поликлиникой открыли в поселке Соловьевск Тындинского округа Приамурья, в церемонии принял участие губернатор Василий Орлов, сообщает правительство Амурской области.

"Водно-оздоровительный комплекс в Соловьевске – это значимый объект, который поможет развитию спорта на севере региона. Реализация этого проекта – хороший пример социальной ответственности бизнеса", – сказал Орлов

По его словам, по поручению президента России к 2030 году 70% жителей области должны систематически заниматься физкультурой и спортом, и за последнюю пятилетку этот показатель в Приамурье значительно увеличился. За это время в области построено и капитально отремонтировано 37 стадионов, ФОКов и спортплощадок, добавил губернатор.

В здании оборудованы два бассейна — 25-метровый взрослый с тремя дорожками и детский. Одновременно здесь могут заниматься до 50 человек, а во время соревнований комплекс принимает до 100 посетителей.

Объект возведен по инициативе депутата фракции "Единая Россия", генерального директора АО "Прииск Соловьевский" Федора Сидорова. Предприятие профинансировало 100% затрат на строительство и обеспечит дальнейшее содержание комплекса, добавили в правительстве.

В здании также размещена современная поликлиника с раздевалками, душевыми и санитарными комнатами, оснащенными индивидуальными шкафчиками. В перспективе здесь планируется организовать прием специалистов из Благовещенска, что повысит доступность квалифицированной медицинской помощи для жителей поселка и работников предприятия.