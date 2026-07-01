"Накинулись все": Роднина призвала отстать от Александра Плющенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирина Роднина заявила, что ответственность за решения тринадцатилетнего Александра Плющенко несут его родители.
- Фигурист получил официальное разрешение от Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за Азербайджан на международной арене.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что ответственность за решения тринадцатилетнего фигуриста Александра Плющенко несут его родители.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Плющенко получил от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Азербайджан на международной арене.
"Саше всего тринадцать лет. Накинулись на несовершеннолетнего ребенка. У тринадцатилетнего ребенка есть родители, которые несут за него ответственность по российским законам. Вот и все", - сказала Роднина.
В мае источник РИА Новости сообщил, что Александр Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации 21 мая. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, отец Александра, заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.