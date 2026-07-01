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Сын Плющенко получил разрешение выступать за Азербайджан, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:53 01.07.2026
Сын Плющенко получил разрешение выступать за Азербайджан, сообщил источник

Сын Плющенко получил от ISU официальное разрешение выступать за Азербайджан

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Плющенко
Александр Плющенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Плющенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигурист Александр Плющенко получил официальное разрешение от Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за Азербайджан на международной арене.
  • Специальный документ Clearance Certificate был получен в среду.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Влад Жуков. Фигурист Александр Плющенко получил от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Азербайджан на международной арене, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что специальный документ Clearance Certificate был получен в среду. Его выдают только при выполнении одного из двух условий - проживания на территории новой страны или наличия гражданства. Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил журналистам, что Плющенко-младший имеет азербайджанский паспорт.
В мае источник РИА Новости сообщил, что Александр будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации 21 мая. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, отец Александра, заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
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Фигурное катаниеСпортАлександр Плющенко (Гном Гномыч)Международный союз конькобежцев (ISU)Евгений Плющенко
 
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