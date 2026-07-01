Сын Плющенко получил разрешение выступать за Азербайджан, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигурист Александр Плющенко получил официальное разрешение от Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за Азербайджан на международной арене.
- Специальный документ Clearance Certificate был получен в среду.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Влад Жуков. Фигурист Александр Плющенко получил от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Азербайджан на международной арене, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что специальный документ Clearance Certificate был получен в среду. Его выдают только при выполнении одного из двух условий - проживания на территории новой страны или наличия гражданства. Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил журналистам, что Плющенко-младший имеет азербайджанский паспорт.
В мае источник РИА Новости сообщил, что Александр будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации 21 мая. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, отец Александра, заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.