Сын Плющенко получил разрешение выступать за Азербайджан, сообщил источник

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Влад Жуков. Фигурист Александр Плющенко получил от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Азербайджан на международной арене, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В мае источник РИА Новости сообщил, что Александр будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации 21 мая. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, отец Александра, заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.