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В порту в Петербурге нашли 500 килограммов кокаина в контейнере с тунцом - РИА Новости, 01.07.2026
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09:47 01.07.2026
В порту в Петербурге нашли 500 килограммов кокаина в контейнере с тунцом

ФСБ: в порту Петербурга нашли 500 кг кокаина в контейнере с тунцом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В порту Петербурга в контейнере с тунцом обнаружено и изъято не менее 500 килограммов кокаина.
  • Задержан гражданин России, причастный к организации контрабанды наркотиков из Латинской Америки.
  • У задержанного изъяты цифровые носители с криптокошельками, премиальные наручные часы и пять элитных автомобилей на общую сумму свыше 130 миллионов рублей.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Силовики нашли 500 килограммов кокаина в порту Петербурга в контейнере с тунцом, задержан причастный к контрабанде наркотиков из Латинской Америки, у него изъяты пять элитных авто на 130 миллионов рублей, сообщил ЦОС ФСБ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки посредством морских грузоперевозок с целью незаконного сбыта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории контейнерного терминала компании "Петролеспорт" морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в грузовом контейнере из Эквадора обнаружено и изъято не менее 500 килограммов наркотического вещества, партия была сокрыта в легально ввозимых мороженных непотрошеных тушах тунца.
"По месту проживания задержанного обнаружены и изъяты цифровые носители с криптокошельками, содержащими электронные средства платежей на сумму, эквивалентную 613 тысяч долларов США, 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1,3 миллиона долларов США и 5 элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 миллионов рублей", - добавили в ЦОС.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Задержанный арестован.
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ПроисшествияЛатинская АмерикаСШАСанкт-ПетербургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Большой порт Санкт-Петербург
 
 
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