В порту в Петербурге нашли 500 килограммов кокаина в контейнере с тунцом

Краткий пересказ от РИА ИИ В порту Петербурга в контейнере с тунцом обнаружено и изъято не менее 500 килограммов кокаина.

Задержан гражданин России, причастный к организации контрабанды наркотиков из Латинской Америки.

У задержанного изъяты цифровые носители с криптокошельками, премиальные наручные часы и пять элитных автомобилей на общую сумму свыше 130 миллионов рублей.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Силовики нашли 500 килограммов кокаина в порту Петербурга в контейнере с тунцом, задержан причастный к контрабанде наркотиков из Латинской Америки, у него изъяты пять элитных авто на 130 миллионов рублей, сообщил ЦОС ФСБ.

« "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки посредством морских грузоперевозок с целью незаконного сбыта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории контейнерного терминала компании "Петролеспорт" морского порта " Большой порт Санкт-Петербург " в грузовом контейнере из Эквадора обнаружено и изъято не менее 500 килограммов наркотического вещества, партия была сокрыта в легально ввозимых мороженных непотрошеных тушах тунца.

"По месту проживания задержанного обнаружены и изъяты цифровые носители с криптокошельками, содержащими электронные средства платежей на сумму, эквивалентную 613 тысяч долларов США, 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1,3 миллиона долларов США и 5 элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 миллионов рублей", - добавили в ЦОС.