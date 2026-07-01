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Четвертая ракетка мира Пегула прошла в третий круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Теннис
 
20:36 01.07.2026
Четвертая ракетка мира Пегула прошла в третий круг Уимблдона

Четвертая ракетка мира американка Пегула прошла в третий круг Уимблдона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаАмериканская теннисистка Джессика Пегула
Американская теннисистка Джессика Пегула - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Американская теннисистка Джессика Пегула. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо во втором круге Уимблдона со счетом 7:6 (8:6), 6:1.
  • В третьем круге Пегула сыграет против испанки Джессики Боусас Манейро.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:1 в пользу четвертой ракетки мира, которая посеяна на турнире под соответствующим номером. Испанка располагается на 253-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
01 июля 2026 • начало в 18:45
Завершен
Джессика Пегула
2 : 07:66:1
Сара Соррибес-Тормо
Календарь Турнирная таблица История встреч
В третьем круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Пегула сыграет против еще одной испанки Джессики Боусас Манейро.
В другом матче игрового дня американка Ива Йович (16-й номер посева) обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:1, 6:2.
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ТеннисСпортДжессика ПегулаСара Соррибес-ТормоТатьяна МарияУимблдон
 
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