Четвертая ракетка мира Пегула прошла в третий круг Уимблдона

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:1 в пользу четвертой ракетки мира, которая посеяна на турнире под соответствующим номером. Испанка располагается на 253-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.