Четвертая ракетка мира Пегула прошла в третий круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо во втором круге Уимблдона со счетом 7:6 (8:6), 6:1.
- В третьем круге Пегула сыграет против испанки Джессики Боусас Манейро.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:1 в пользу четвертой ракетки мира, которая посеяна на турнире под соответствующим номером. Испанка располагается на 253-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
Wimbledon WTA
01 июля 2026 • начало в 18:45
Завершен
В третьем круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Пегула сыграет против еще одной испанки Джессики Боусас Манейро.
В другом матче игрового дня американка Ива Йович (16-й номер посева) обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:1, 6:2.