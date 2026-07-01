Контракт Овечкина с "Вашингтоном" истек, он стал свободным агентом

Таким образом, Овечкин получил статус неограниченно свободного агента. Рынок свободных агентов в НХЛ откроется в 19:00 мск (12:00 по восточному летнему времени).

Овечкину 40 лет. Нападающий является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.