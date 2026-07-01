Контракт Овечкина с "Вашингтоном" истек, он стал свободным агентом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контракт Александра Овечкина с клубом НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" истек 1 июля.
- Овечкин получил статус неограниченно свободного агента, вопрос о дальнейшем продолжении карьеры должен решиться в ближайшее время.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В среду, 1 июля, истек срок действия контракта российского нападающего Александра Овечкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".
Сезон-2025/26 стал для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге в 2005 году. В воскресенье генеральный менеджер клуба Крис Патрик заявил, что вопрос о дальнейшем продолжении карьеры форварда должен решиться в ближайшее время.
Таким образом, Овечкин получил статус неограниченно свободного агента. Рынок свободных агентов в НХЛ откроется в 19:00 мск (12:00 по восточному летнему времени).
Овечкину 40 лет. Нападающий является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.