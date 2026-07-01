Онищенко посоветовал отказаться в жару от жирной пищи и алкоголя

По словам академика, в периоды пиковой температуры важно быть внимательным к своему здоровью, особенно людям с повышенным давлением, и по возможности не выходить на улицу в дневное время. Он также рекомендовал пожилым людям беречь себя и не торопиться, если есть возможность оставаться дома в прохладе.