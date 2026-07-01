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Онищенко посоветовал отказаться в жару от жирной пищи и алкоголя - РИА Новости, 01.07.2026
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15:45 01.07.2026
Онищенко посоветовал отказаться в жару от жирной пищи и алкоголя

Академик Онищенко посоветовал отказаться в жару от жирной пищи и алкоголя

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАкадемик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко дал рекомендации по облегчению переносимости жары.
  • Он посоветовал отказаться от жирной пищи и алкоголя, соблюдать питьевой режим и носить светлую одежду.
  • Онищенко рекомендовал избегать выхода на улицу в дневное время, особенно людям с повышенным давлением и пожилым.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Отказ от жирной пищи и алкоголя, а также соблюдение питьевого режима и ношение светлой одежды помогут легче перенести жару, рассказал академик РАН, бывший главный санитарный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Погуляйте в скверике - это и физическая польза, и эстетическое удовольствие. Пережидайте жару в прохладном помещении, следите за питьевым режимом, одевайтесь в светлую свободную одежду. Откажитесь от жирной пищи и от алкоголя, потому что в жару это абсолютный вред. И будьте настроены позитивно", - сказал Онищенко газете ВЗГЛЯД.
По словам академика, в периоды пиковой температуры важно быть внимательным к своему здоровью, особенно людям с повышенным давлением, и по возможности не выходить на улицу в дневное время. Он также рекомендовал пожилым людям беречь себя и не торопиться, если есть возможность оставаться дома в прохладе.
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