Жестоко убитый студент из Омска был безответно влюблен в девушку

Краткий пересказ от РИА ИИ Студент из Омска Александр Трипутень был убит группой сверстников, его тело с ножевыми ранениями нашли на заброшенной территории у Сыропятского тракта.

По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых, все они арестованы, основная версия следствия — личные неприязненные отношения.

ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Жестоко убитый группой сверстников студент из Омска Александр Трипутень был безответно влюблен в девушку и ухаживал за ней, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Мать студента одного из омских вузов подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла тело 20-летнего Александра Трипутеня с ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых: одна девушка из Омска , остальные приехали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Следствие рассматривает несколько версий, основная версия — личные неприязненные отношения. Все шестеро арестованы.

Ему нравилась девушка, он ухаживал за ней, был влюблен безответно. К этой компании (обвиняемым в убийстве – ред.) вопросов много, вот они непонятные конечно какие-то", - рассказал источник.

Как сообщали ранее в пресс-службе СУСК РФ по Омской области, версия о причастности к убийству омского студента его бывшей девушки не рассматривается следователями.