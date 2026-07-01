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Жестоко убитый студент из Омска был безответно влюблен в девушку - РИА Новости, 01.07.2026
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11:02 01.07.2026 (обновлено: 11:34 01.07.2026)
Жестоко убитый студент из Омска был безответно влюблен в девушку

РИА Новости: жестоко убитый студент из Омска был безответно влюблен в девушку

© Фото : соцсетиАлександр Трипутень
Александр Трипутень - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : соцсети
Александр Трипутень. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студент из Омска Александр Трипутень был убит группой сверстников, его тело с ножевыми ранениями нашли на заброшенной территории у Сыропятского тракта.
  • По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых, все они арестованы, основная версия следствия — личные неприязненные отношения.
ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Жестоко убитый группой сверстников студент из Омска Александр Трипутень был безответно влюблен в девушку и ухаживал за ней, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Мать студента одного из омских вузов подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла тело 20-летнего Александра Трипутеня с ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых: одна девушка из Омска, остальные приехали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Следствие рассматривает несколько версий, основная версия — личные неприязненные отношения. Все шестеро арестованы.
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Ему нравилась девушка, он ухаживал за ней, был влюблен безответно. К этой компании (обвиняемым в убийстве – ред.) вопросов много, вот они непонятные конечно какие-то", - рассказал источник.
Как сообщали ранее в пресс-службе СУСК РФ по Омской области, версия о причастности к убийству омского студента его бывшей девушки не рассматривается следователями.
Во вторник состоялось прощание с Трипутенем, на кладбище в поселке Береговой в Омске прошли похороны студента. Расследование продолжается.
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