Российские гребцы-слаломисты получили визы в США на чемпионат мира

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"На чемпионат мира в США визы мы уже получили. Состав команды сформирован, в него войдут восемь спортсменов - четверо мужчин и четыре женщины. С этих соревнований начинается отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Поэтому наша главная задача - выступить как можно лучше и набрать очки для олимпийского рейтинга, чтобы бороться за лицензии на Игры", - сказал Образцов.