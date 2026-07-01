Российские гребцы-слаломисты получили визы в США на чемпионат мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спортсмены сборной России по гребному слалому получили въездные визы в США на чемпионат мира.
- Чемпионат мира пройдет 20–25 июля в Оклахома-Сити и станет первым этапом отбора к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
- Российским спортсменам предстоит принять участие как минимум в пяти из девяти квалификационных соревнований для борьбы за лицензии на Олимпийские игры.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов сообщил РИА Новости, что спортсмены команды получили въездные визы в США на предстоящий чемпионат мира, который станет первым этапом отбора к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
Чемпионат мира пройдет 20-25 июля в Оклахома-Сити.
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"На чемпионат мира в США визы мы уже получили. Состав команды сформирован, в него войдут восемь спортсменов - четверо мужчин и четыре женщины. С этих соревнований начинается отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Поэтому наша главная задача - выступить как можно лучше и набрать очки для олимпийского рейтинга, чтобы бороться за лицензии на Игры", - сказал Образцов.
"Нам предстоят девять квалификационных соревнований - чемпионат мира и все последующие этапы Кубки мира. И необходимо как минимум принять участие в пяти из них. Но желательно выступить во всех девяти, чтобы у спортсменов могло быть право на ошибку", - добавил собеседник агентства.
Международная федерация каноэ (ICF) допускает российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.