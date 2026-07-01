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НБА увеличила потолок зарплат на сезон-2026/27 - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Баскетбол
 
11:04 01.07.2026
НБА увеличила потолок зарплат на сезон-2026/27

НБА установила потолок зарплат для клубов на уровне 165 миллионов долларов

© Фото : Jeenah MoonЛоготип Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)
Логотип Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Jeenah Moon
Логотип Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НБА установила потолок зарплат на сезон-2026/27 на уровне 164,961 миллионов долларов.
  • Обозначен порог налога на роскошь — 200,428 млн долларов, а также введены дополнительные финансовые ограничения — 209,015 миллионов и 221,686 миллионов долларов для клубов с высокими расходами на зарплаты.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) установила потолок зарплат на сезон-2026/27 на уровне 164,961 млн долларов, сообщается на сайте лиги.
В сезоне-2025/26 потолок зарплат в НБА составлял 154,647 млн долларов. Минимальный уровень расходов клубов на зарплаты игроков в новом сезоне установлен на отметке 148,465 млн долларов.
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Также обозначен порог налога на роскошь - 200,428 млн долларов. При превышении этого уровня клубы будут платить лиге дополнительные взносы, размер которых зависит от суммы перерасхода.
Также введены дополнительные финансовые ограничения - 209,015 млн и 221,686 млн. Они определяют более жесткие условия для клубов с высокими расходами на зарплаты и ограничивают их возможности по подписанию игроков и обменам.
Регулярный чемпионат НБА начнется в октябре. Действующим победителем турнира является "Нью-Йорк Никс".
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